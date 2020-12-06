شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين: المسبار "تشانج إى – 5" نجح فى الالتحام مع وحدة انطلقت من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، الأحد، إنها نجحت لأول مرة في تحقيق الالتقاء والالتحام في مدار القمر لمركبة الصعود الخاصة بمسبار "تشانج إي – 5" مع مجموعة مركبة العودة، وتم خلال هذه العملية نقل العينات، التي جمعها المسبار من كوكب القمر، إلى مركبة العودة في مهمة بدأت بإطلاق المركبة الفضائية يوم 24 نوفمبر الماضي.

وفي يوم 3 ديسمبر الجاري، بعد إنجازها المهمة الموكلة إليها، أقلعت المركبة الفضائية الصينية عائدة من سطح القمر إلى الفضاء الخارجي، أما المرحلة المقبلة من هذه المهمة فهي الوصول بأمان إلى الأرض وإيصال العينات الترابية أو الصخرية القمرية إلى علماء الفضاء الصينيين.

ووفقا لموقع RT، يعد هذا الإنجاز العلمي قفزة نوعية تاريخية في مشوار علماء الفضاء في الصين الذى تكلل لأول مرة بالنجاح في جلب عينات جيولوجية من سطح القمر.