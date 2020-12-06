تكنولوجيا: الصين: المسبار "تشانج إى – 5" نجح فى الالتحام مع وحدة انطلقت من القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، الأحد، إنها نجحت لأول مرة في تحقيق الالتقاء والالتحام في مدار القمر لمركبة الصعود الخاصة بمسبار "تشانج إي – 5" مع مجموعة مركبة العودة، وتم خلال هذه العملية نقل العينات، التي جمعها المسبار من كوكب القمر، إلى مركبة العودة في مهمة بدأت بإطلاق المركبة الفضائية يوم 24 نوفمبر الماضي.
وفي يوم 3 ديسمبر الجاري، بعد إنجازها المهمة الموكلة إليها، أقلعت المركبة الفضائية الصينية عائدة من سطح القمر إلى الفضاء الخارجي، أما المرحلة المقبلة من هذه المهمة فهي الوصول بأمان إلى الأرض وإيصال العينات الترابية أو الصخرية القمرية إلى علماء الفضاء الصينيين.
ووفقا لموقع RT، يعد هذا الإنجاز العلمي قفزة نوعية تاريخية في مشوار علماء الفضاء في الصين الذى تكلل لأول مرة بالنجاح في جلب عينات جيولوجية من سطح القمر.
ويذكر أن الصين أطلقت المسبار "Chang'e-5" في 23 سبتمبر 2020 إلى مدار حول القمر، وفي الأول من ديسمبرانفصلت عنه وحدة الهبوط والإقلاع وهبطت على سطح القمر وبدأت بجمع عينات من تربته.
وقد استمرت عملية جمع العينات باستخدام ذراع بمغرفة ومثقاب للحفر طوله متران مدة 19 ساعة، وقد أخذت العينات من السطح ومن أعماق مختلفة، وبعد انتهاء العملية أغلقت الكبسولة بإحكام ووضعت في وحدة الإقلاع، التي من المقرر أن تلتحم بالمسبار يوم 6 ديسمبر، حيث ستنقل إلى متنه الكبسولة، ومن ثم تنفصل ثانية، ليتوجه المسبار بعد ذلك نحو الأرض، التي من المقرر أن يصلها في منتصف ديسمبر الجاري.
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