شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء ينجحون فى زراعة الفجل خارج الأرض.. اعرف سبب التجربة والهدف منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رواد فضاء ناسا مؤخرًا في حصاد نباتات الفجل الطازجة من الموئل المتقدم للنبات (APH) ونظام إنتاج الخضراوات (Veggie) بالمحطة الفضائية الدولية، والتى تستخدم مصابيح LED لتحفيز نمو النبات، إذ جمعت كيت روبينز 20 من الخضراوات الجذرية من النظام مع لفها بدقة فى رقائق معدنية، ووضعها فى مخزن بارد لرحلة العودة إلى الأرض فى عام 2021.



الفجل

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعد تجربة النبات جزءًا من مشروع أكبر يهدف إلى مساعدة أبطال الفضاء فى زراعة طعامهم على القمر وفى يوم من الأيام على المريخ.

التجربة، المسماة Plant Habitat-02 (PH-02) ، هى المرة الأولى التى يزرع فيها رواد فضاء فى محطة الفضاء الدولية (ISS) الفجل، إذ أنتجت مشاريع أخرى الخضراوات الورقية مثل الخردل والخس الأحمر.

تم اختيار الفجل نظرًا لقدرته السريعة على النضج فى غضون 27 يومًا فقط، مما يجعله مثاليًا كمصدر مستدام للغذاء لرواد الفضاء الجائعين.



الزراعة في الفضاء

قالت نيكول دوفور، مديرة برنامج APH التابع لوكالة ناسا فى مركز كينيدى للفضاء: "الفجل نوع مختلف من المحاصيل مقارنة بالخضروات الورقية التى زرعها رواد الفضاء سابقًا فى محطة الفضاء، وتساعدنا زراعة مجموعة من المحاصيل فى تحديد النباتات التى تزدهر فى الجاذبية الصغرى وتقديم أفضل تنوع وتوازن غذائى لرواد الفضاء فى مهمات طويلة الأمد".

إلى جانب تزويد أفراد الطاقم بطعام جديد للاستمتاع به، تتيح التجربة أيضًا لوكالة ناسا تحديد التوازن الأمثل بين الرعاية والتغذية اللازمين لإنتاج نباتات عالية الجودة، ووجدوا أن الخضروات الجذرية تتطلب القليل من الصيانة.

تستخدم الأنظمة APH و Veggie مصابيح LED باللون الأحمر والأزرق والأخضر وذات الطيف الواسع لضمان النمو النباتات داخل غرفة مغلقة.



زراعة الفجل

توفر أنظمة التحكم المتطورة المياه، بينما تسمح كاميرات التحكم وأكثر من 180 جهاز استشعار فى الغرفة للباحثين فى مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا بمراقبة نمو النبات وكذلك تنظيم مستويات الرطوبة ودرجة الحرارة وتركيز ثانى أكسيد الكربون.

وقال كارل هاسنشتاين، الأستاذ بجامعة لويزيانا فى لافاييت الذى أجرى تجارب نباتية مع وكالة ناسا منذ عام 1995: "يوفر الفجل إمكانيات بحثية كبيرة بفضل تكوين بصيلاته الحساسة، ويمكننا زراعة 20 نباتًا فى APH ، وتحليل تأثيرات ثانى أكسيد الكربون، والحصول على المعادن وتوزيعها."

أنشأ الفريق مجموعة تحكم من النباتات فى وحدة موطن محطة التحكم الأرضية فى غرفة المحاكاة البيئية لمحطة الفضاء الدولية (ISSES) داخل مرفق معالجة محطة كينيدى الفضائية.

ينمو الفجل فى ظل نفس الظروف تقريبًا فى محطة الفضاء الدولية، كما هو الحال فى محطة الفضاء الدولية، منذ 17 نوفمبر.