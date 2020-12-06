شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه نظام RoboGrammar وكيف يمكن للروبوتات الاستفادة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظامًا يعرف بـ RoboGrammar يمكنه اختبار التصميمات الروبوتية المختلفة بشكل افتراضي وتحديد الأفضل بناءً على الأجزاء المتاحة والتضاريس التى سيجري استخدام الروبوت فيها، وفيما يلى أبرز المعلومات عن هذا النظام المتطور:

نظام RoboGrammar

يتيح هذا النظام معرفة التصميم الأكثر كفاءة للروبوت من أجل عبور التضاريس المختلفة، بحيث يمكن ببساطة بناء جميع الأنواع المختلف من الروبوتات واختبارها في العالم الحقيقي، لكن هذه الطريقة تستهلك الوقت، حيث يختبر باحثو نظام RoboGrammar بأجزاء الروبوت الموجودة حوله، ومن ضمنها أشياء، مثل العجلات والمفاصل وما إلى ذلك.

ويضع الباحثون نوع التضاريس التي يحتاج الروبوت إلى التنقل فيها، بينما يقوم RoboGrammar بالباقي، بحيث يولد نظام الكمبيوتر هيكلًا محسنًا مع البرنامج اللازم للتحكم في الروبوت، فغالبا ما يتجه مصممي الروبوتات إلى الروبوتات الرباعية الأرجل عند الحاجة إلى عبور التضاريس المختلفة، لكن الباحثين تساءلوا عن كون هذا التصميم هو الأمثل.

وجرى تصميم RoboGrammar بصفته نموذجًا حاسوبيًا لتصميم الروبوتات لأنه لا يتأثر بشكل مفرط بالتقاليد ووجهات النظر السائدة، وطور الفريق ما يسمونه (قواعد الرسوم البيانية)، قائلين إن النتيجة ستكون خليطًا من الأجزاء في حال كان النظام الحاسوبي يربط الأجزاء بالطرق العشوائية.

لكن النظام ليس جاهزًا بعد للسماح لأجهزة الكمبيوتر بتصميم الروبوتات دون أي تدخل بشري، لكنه يمثل خطوة أولى على طريق إمكانية صنع الروبوتات الملاءمة للبيئة، وتتمثل الخطوة التالية للفريق في بناء بعض الروبوتات التي قام النظام بتشكيلها لمعرفة هل المحاكاة تطابق الواقع.