شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يقدم القهوة لزوار جيتكس بدون تدخل بشرى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يسيطر العالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي على فعاليات الدورة 40 من معرض جيتكس دبي للتقنية، عبر مشاركة العديد من الروبوتات الشهيرة في العالم، واستعان العارضون بروبوتات لتنفيذ مهام محددة بديلا عن البشر، حيث تمت الاستعانة بروبوت يقدم القهوة لزوار المعرض بجناح مجموعة اتصالات من بينها "اللاتيه والكابتشينو واسبريسو" عبر إجراءات بسيطة للغاية دون تدخل بشرى جذبت الزوار وعشاق القهوة.

ويشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما تستعرض حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.

وافتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض جيتكس 2020.

وتستضيف فعاليات معرض جيتكس في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، الجاري بمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم، كذلك مشاركة 350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد.