شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يكشف عن محرك صاروخ سيستخدم لإرسال أول امرأة لسطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الملياردير الأمريكى جيف بيزوس محرك صاروخ، قال إنه سيستخدم فى مهمة إرسال أول امرأة لسطح القمر، ونشر بيزوس مقطع فيديو لاختبار المحرك "بي-7" فى مركز "مارشال لبعثات الفضاء"، والتابع لناسا فى هنتسفيل بألاباما، وقال بيزوس فى منشوره: "إنه بي-7 المحرك الذى سيصعد بأول امرأة إلى سطح القمر".

وأشار إلى أن المحرك طورته شركة الفضاء التى يمتلكها بيزوس "بلو أوريجن"، وسيشغّل مركبة الهبوط التابع للمشروع الوطنى للهبوط على سطح القمر، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

وتتنافس "بلو أوريجن"مع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك و"داينيتكس"، للفوز بعقد يشمل بناء نظام هبوط جديد على سطح القمر تابع لناسا، يهدف لنقل البشر بما فى ذلك أول امرأة لهناك بحلول عام 2024 كجزء من برنامج "أرتيمس".

وسيتم اختيار شركتين من الشركات الثلاث فى مارس لمواصلة بناء نماذجها الأولية، رغم وجود مخاوف بشأن نقص التمويل المتاح لناسا من قبل الكونغرس.

وإلى جانب المخاوف المتعلقة بنقص التمويل لإنجاز مهمة "أرتيمس"، هناك أيضا تخوّف من غياب هدف "استكشاف الفضاء" فى أجندة الرئيس جو بايدن.

جدير بالذكر أن أول امرأة سافرت إلى الفضاء كانت الروسية فالنتينا تيريشكوفا ، على متن الرحلة "فوستوك 6" فى عام 1963.