شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق منتجًا جديدًا قبل نهاية العام.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل بالفعل العديد من المنتجات الجديدة خلال هذا العام، عبر عدد من الأحداث التى عقدتها عبر الإنترنت في الشهرين الماضيين، ومع ذلك تشير الأخبار إلى أن الشركة قد تعلن عن منتج آخر قبل نهاية العام، حيث حصل موقع MacRumors الأمريكى على هذه المعلومات عبر مذكرة داخلية من مصدر موثوق مفاده أن شركة أبل قد أبلغت مزودي خدمة AppleCare بالاستعداد للتغيير القادم يوم الثلاثاء 8 ديسمبر في حوالي الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

وبحسب التقرير، فإن المذكرة الداخلية موجهة إلى فنيي AppleCare طلبت منهم التحضير لوحدات SKU للمنتج الجديد القادم، مع أوصاف المنتجات الجديدة وأسعار المنتجات المحدثة.

ووفقًا لتقرير MacRumors ، أصدرت أبل مذكرة مماثلة لـ AppleCare قبل إطلاق iPhone 12 وكان الوقت لذلك الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وهو أيضًا وقت حدث iPhone 12، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قد تعقد الشركة حدثًا لإطلاق منتج جديد في 8 ديسمبر في الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ أو إطلاق منتج بصمت عبر بيان صحفي تمامًا كما فعلت مع MacBook Pro و AirPods العام الماضي.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هو المنتج الذي قد تطلقه أبل في هذا الحدث، ولكن يمكننا أن نفترض أنه يمكن أن يكون جهاز تتبع يشبه الشاحن من أبل يُعرف باسم AirTags.