تكنولوجيا: Fitbit تبدأ في إستدعاء بعض من ساعات Sense الذكية للإستبدال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Fitbit في إستدعاء بعض من إصدارات الشركة من ساعات Sense الذكية، حيث تعمل الشركة على إستبدال الوحدات التي رصد بها مشكلة مؤخراً.

قدمت شركة Fitbit مجموعة مميزة من الساعات الذكية خلال هذا العام، والتي تضم أفضل المميزات مع مستوى تسعير جيد للمستخدمين، إلا أن مشكلة في المميزات الصحية رصدت في بعض من إصدارات الشركة من ساعات Sense الذكية أدت إلى إستدعاء بعض الوحدات.

تطورت تقنية الذكاء الإصطناعي في الإصدارات الأخيرة من الساعات الذكية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والتي تدعم متابعة صحة المستخدم بآداء وكفاءة أعلى، حيث يمكن أن تدعم رصد معدل ضربات القلب وتنبيه المستخدم في الوقت الفعلي، كما تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، أيضاً تدعم بعض الساعات تتبع تخطيط القلب لرصد حالات الرجفان الأذيني.

ولقد ظهرت مشكلة في بعض وحدات ساعات Sense الذكية، حيث رصدت شكاوى المستخدمين على صفحة الدعم الخاصة بشركة Fitbit، كما وجهت الشركة تنويهات لبعض المستخدمين تؤكد فيها على رصد مشكلة تعيق عمل الساعة الذكية على الوجه الأمثل، كما أشارت إلى ضرورة إعادة الساعة الذكية ليتم إستبدال الوحدة.

كما أشارت Fitbit إلى أن الوحدة البديلة ستتوفر بشكل مجاني للمستخدمين، كما نوهت المستخدمين بضرورة الإحتفاظ بالملحقات الخاصة بالساعة الذكية من الشاحن، والسوارات والكابل، حيث ستعمل الشركة على إستبدال الوحدة فقط.

يذكر أن الشركة أكدت على أن الوحدات التي تأثرت بالمشكلة تصل إلى أقل من 900 وحدة في جميع أنحاء العالم، حيث تعود المشكلة إلى ميزة ECG.

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