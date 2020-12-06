فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 6, 2020 231 #اشاعه هاتف سامسونج Galaxy S21Ultra قادم باللون الفضي???? حسب المسرب evleaks فالهاتف القادم سيتوفر باللون الفضي المشابه للون المسرب لسماعات سامسونج القادمة بنفس الوقت وسيتم الإعلان عنهم في يناير القادم.

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