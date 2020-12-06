Portrait .. إطار للصور الرقمية الثلاثية الأبعاد

دبي - يزن راشد - يهدف المشروع الجديد لشركة Looking Glass المسمى Portrait إلى توفير إطار للصور الثلاثية الأبعاد مقابل 199 دولار أمريكي، ولا يحتاج الإطار إلى أكثر من صورة واحدة بنمط بورتريه ملتقطة بهاتف آيفون.

ويتطلب إنشاء الصور الثلاثية الأبعاد الواقعية عادةً الكثير من المعدات الباهظة الثمن، سواء للمسح الضوئي أو العرض.

وقالت Looking Glass: لطالما أردنا توفير طريقة لكل شخص من أجل الحصول على شاشة العرض الثلاثية الأبعاد الخاص به.

وأضافت: نحن متحمسون جدًا لمشاركة شيء عملنا عليه سرًا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، وهو Portrait، الذي يمثل الشاشة الشخصية الثلاثية الأبعاد الأولى.

وتوضح الشركة أن إنشاء الصور الثلاثية الأبعاد أصبح أمرًا سهلًا مثل التقاط صورة بنمط بورتريه عبر جهاز آيفون واستيرادها إلى برنامج HoloPlay Studio.

ويقوم برنامج HoloPlay Studio تلقائيًا بتحويل العمق من الصور الملتقطة بوضع بورتريه إلى العشرات من المنظورات اللازمة لعمل الصور الثلاثية الأبعاد.

ويتم بعد التحويل تخزين الصورة الهولوغرامية تلقائيًا في Portrait لتشغيلها بشكل مستقل في المستقل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتتمثل الخيارات الأخرى في تصوير الفيديو باستخدام كاميرات Azure Kinect و Intel RealSense واستخدام تطبيقات الإنشاء الثلاثية الأبعاد، ويمكن للجهاز دعم ما يصل إلى 1000 صورة ثلاثية الأبعاد مدمجة.

ويشتمل إطار العرض على حاسب راسبيري باي المصغر Raspberry Pi 4 لتوفير قوة المعالجة والتخزين، ويمكنك أيضًا استخدامه بصفته شاشة هولوغرامية لجهاز ماك عند استخدام أدوات، مثل: Unity و Unreal و Blender و Maya و Azure Kinect.

يذكر أن تقنية Looking Glass تعتبر باهظة الثمن، حيث يتراوح سعر الشاشة الثلاثية الأبعاد من 600 دولار لقياس 8.9 إنشات إلى 3000 دولار لقياس 15 إنشًا.

وقد لا يكون Portrait هو المنتج الأكثر طموحًا أو تنوعًا من الناحية الفنية الذي أنتجته الشركة الناشئة التي تتخذ من بروكلين مقراً لها، لكن من السهل الوصول إليه.