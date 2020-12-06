Google Photos تضيف خلفية متغيرة تتعلق بذكرياتك

دبي - يزن راشد - أصدرت شركة جوجل النسخة 5.22 من تطبيق خدمتها لحفظ الصور Google Photos عبر متجر Google Play، بحيث يجلب التحديث إلى التطبيق ميزة جديدة قائمة على ذكرياتك.

وأضافت جوجل في شهر سبتمبر من العام الماضي طريقة جديدة لعرض الذكريات في Google Photos، وذلك لمساعدة المستخدمين على إعادة اكتشاف الصور ومقاطع الفيديو القديمة.

واختبرت جوجل منذ إصدارها لتلك الميزة مجموعة من الميزات الإضافية لعرض الذكريات، ومن ضمنها خيار لطلب النسخ المطبوعة من الصور، ودعم تصميم الصور، وألبوم جديد بعنوان Recent Highlights لعرض ألبوم منظم تلقائيًا لأفضل صورك.

ويتضمن التحديث الجديد لتطبيق الخدمة خلفية حية جديدة تتعلق بذكرياتك، بحيث يمكن لمستخدمي أندرويد الآن تعيين خلفية الشاشة لتعرض مجموعة عشوائية من الصور المحفوظة بالتناوب.

ويمكن العثور على الخلفيات الحية الجديدة عند الانتقال إلى إعداد تحديد الخلفية ضمن هاتفك، حيث يظهر خيار يسمى (الذكريات)، ويبدأ هاتفك – بعد اختياره – بسحب الصور من قسم الذكريات في Google Photos للتنقل بينها كخلفية.

ويؤدي تحديد خلفية الشاشة إلى عرض معاينة لكيفية ظهور الذكريات عبر الشاشة الرئيسية، وإذا أعجبك ما تراه ضمن نافذة المعاينة، يمكنك النقر فوق الزر الخاص بتعيين الخلفية في الزاوية اليمنى لتطبيق خلفية الشاشة الحية.

وتتضمن نافذة المعاينة زرًا لفتح الصور ضمن Google Photos، ومع ذلك، فإن فتح التطبيق لا يقدم أي خيارات إضافية لتخصيص الخلفية الحية في الوقت الحالي.

وعلاوة على ذلك، تحتوي نافذة المعاينة على مربع اختيار يسمى (معاينة) في الزاوية اليمنى العليا، الذي يُخفي الأزرار المذكورة أعلاه من أجل عرض خلفية الشاشة في وضع ملء الشاشة.

وتتمثل المشكلة الرئيسية هنا في أن جوجل تحدد ما يمكن اعتباره ذكريات استنادًا إلى خوارزمياتها للتعلم الآلي، لذلك لن تكون قادرًا على تحديد ما سيظهر.

يذكر أن جوجل قد أعلنت في وقت سابق أنها ستلغي السعة المجانية غير المحدودة لتخزين الصور في الأول من شهر يونيو 2021، على أن تبدأ خدمة Google Photos بفرض رسوم على سعة التخزين التي تزيد عن 15 جيجابايت.