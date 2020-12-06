يبدأ العمل بها اعتبارا من فبراير … إليكم شروط واتساب الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 45 دقيقة

طرحت شركة واتساب العملاقة والمملوكة من الملياردير مارك زوكربيرغ مجموعة شروط جديدة سيبدأ العمل بها اعتبارا من شهر شباط 2021. وسيواجه المستخدمون الرافضون لهذه التغييرات خطر فقدان تطبيق الدردشة الشهير.

واقترح فريق WABetainfo وهو موقع يتعقب أخبار التطبيق الشهير أن الشروط والأحكام الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير من العام المقبل، وسيرسل ”واتساب“ رسالة للمستخدمين تنص على: ”بالنقر على موافق، فإنك تقبل البنود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الـ 8 من فبراير 2021“.

وتضيف الرسالة: ”بعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول البنود الجديدة لمواصلة استخدام واتساب أو يمكنك حذف حسابك“.

وليس من الواضح ما هي التغييرات التي سيقوم بها التطبيق بالضبط، ومع ذلك، أكد ”واتساب“ أنه يجب على جميع المستخدمين الموافقة على الشروط الجديدة بحلول الـ 8 من فبراير 2021 إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدامه.

وقال المتحدث باسم التطبيق لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية: ”سنقوم بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية لدينا؛ لأننا نعمل على جعل التطبيق طريقة رائعة للحصول على إجابات أو مساعدة من الشركة“.

وكان ”واتساب“ أشار أخيرا إلى خططه لمزيد من التفاعلات بين الشركات والمستخدمين القادرين على الدردشة مباشرة مع الشركات عبر التطبيق، فضلا عن خطط لمساعدة المستخدمين على شراء المنتجات مباشرة من الدردشة.

يأتي ذلك -أيضا- في أعقاب إطلاق واتساب تحديثا كبيرا آخر الأسبوع الماضي مع تقديم المزيد من الخلفيات التفاعلية، إذ إنه بصدد إصدار تحديث يتضمن خلفيات جديدة تماما بالإضافة إلى إضافة بعض الأنماط إلى المحادثات مع ميزة أخرى تتضمن طريقة لتعيين تصميمات فريدة للمحادثات الفردية.