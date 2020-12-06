تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق ثلاثة من الإصدارات الجديدة برقاقة معالج SNAPDRAGON 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي ليكون لها الريادة في بداية العام المقبل في إطلاق أول إصدار من الهواتف الذكية المميزة برقاقة معالج SNAPDRAGON 888 في هاتف Mi 11، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن شاومي تخطط لإطلاق ثلاثة من الإصدارات الجديدة برقاقة كوالكوم المميزة في 2021.

ومن المقرر أن يكون أحد الإصدارات الثلاثة هو هاتف Mi 11 المرتقب، كما تقدم من إصدار من علامة Redmi التجارية وفقاً لتصريحات Lu Weibing رئيس الشركة، حيث تشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi K40 Pro هو الإصدار القادم برقاقة SNAPDRAGON 888، بينما تؤكد التفاصيل على وجود إصدار أخر أيضاً.



ولقد أشارت تسريبات جاءت عبر Digital Chat Station أن الإصدار الثالث سيأتي من علامة Black Shar المخصصة للألعاب، حيث يعرف الهاتف الآن برمز “Emperor” كما يأتي هذا الإصدار برقاقة Snapdragon 888، على أن ينطلق هذا الإصدار بتصميم جديد، مع تقنية شحن أعلى.

كما يأتي هاتف Redmi الجديد في وقت مبكر عن موعد إطلاق هواتف Redmi K30 Pro، وRedmi K30 Pro Zoom، حيث قدمت الشركة هذه الإصدارات برقاقة معالج Snapdragon 865 في شهر مارس من هذا العام، بينما تشير التوقعات إلى أن الإصدارات الجديدة تنطلق خلال شهر فبراير.

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