فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 6, 2020 29 #اشاعة سامسونج تطور حساس تصوير للهواتف الذكية بدقة 600 ميغابكسل ???? حسب المسرب الشهير Ice Universe فإن سامسونج تعمل على تطوير حساس تصوير بدقة 600 ميغابكسل للهواتف الذكية.

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