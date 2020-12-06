كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقارير: العلماء اقتربوا خطوة من استعادة البصر للمكفوفين باستخدام غرسات دماغية

قال باحثون من المعهد الهولندي لعلم الأعصاب، بعد سلسلة من التجارب الناجحة على القرود، إن العلماء اقتربوا خطوة من استعادة البصر للمكفوفين باستخدام غرسات دماغية.

طور الباحثون غرسات تحتوي على 1024 قطبًا كهربائيًا – موصلات تحمل تيارات كهربائية داخل وخارج الدماغ – وزرعوها في القشرة البصرية، وهي جزء من الدماغ يعالج المعلومات المرئية، في اثنين من قرود المكاك.

من خلال إرسال إشارات كهربائية إلى أدمغة القردة، ابتكر الباحثون “الفوسفين” – نقاط من الضوء يمكن “رؤيتها” أو إدراكها من قبل الدماغ، ويمكن استخدامها لخلق وهم الأشكال والأشياء.

قال الباحث الرئيسي بيتر رويلفسيما لشبكة CNN إن الفريق أراد إظهار أنه من الممكن تحفيز “رؤية الأشياء” من خلال التحفيز الكهربائي المباشر للدماغ، موضحًا أن القشرة البصرية لديها “نوع من الخريطة المرئية للفضاء”.

وقال لشبكة CNN: “يمكنك العمل معها مثل لوحة المصفوفة على طول الطريق السريع. إذا قمت بتحفيز أو إضاءة لوحات متعددة، يمكنك رؤية الأنماط”.

أفاد باحثون يوم الجمعة في النتائج المنشورة في مجلة Science أن القردة قامت بسلسلة من المهام، وباستخدام رؤيتها الاصطناعية، تمكنت من التعرف على الأشكال و “الإدراك” بما في ذلك الخطوط والنقاط والحروف المتحركة.

آثار أوسع لاستعادة البصر

يعتقد الفريق أن مثل هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها يومًا ما لمحاكاة البصر لدى المكفوفين الذين تمكنوا من الرؤية في مرحلة ما من حياتهم.

قال رولفسيما لشبكة CNN إنه عندما تتوقف عيون الناس عن العمل ويفقدون بصرهم، فإن قشرتهم تحرم من المدخلات.

وقال “ما تفعله بعد ذلك هو تجاوز العيون المعطلة، وتوصيل الصور التي تراها عادة في القشرة البصرية”.

وأوضح أنه “إذا قمت بالتحفيز باستخدام قطب كهربائي واحد، فستحصل على نقطة واحدة من الضوء. إذا قمت بالتحفيز باستخدام نمط من الأقطاب الكهربائية، فيمكنك إنشاء نمط من هذه النقاط، ومن هذه الأنماط، يمكنك إعادة إنتاج صور ذات معنى”، موضحًا أنه يمكن استخدام النقاط لإنشاء أحرف الأبجدية.

قال رولفسيما إنه في المستقبل يمكن لأي شخص حمل كاميرا على نظارته والتي يمكن أن تترجم الصور إلى أنماط تحفيز كهربائي للدماغ، وترسلها إلى الأقطاب الكهربائية.

وأضاف: “ستعمل الأقطاب الكهربائية بعد ذلك على تنشيط الخلايا المناسبة، ويمكن للشخص أن يرى ربما سيارة قادمة، أو شخص يسير في الطريق. وسوف يؤدي ذلك إلى ظهور شكل من أشكال الرؤية”. أنه يأمل أن تكون التكنولوجيا جاهزة للتجربة على البشر بحلول عام 2023.

ينظر الباحثون من جميع أنحاء العالم إلى القشرة المخية كطريقة لاستعادة الرؤية. كشف فريق من جامعة ميغيل هيرنانديز الإسبانية هذا العام عن تمكنهم من استخدام غرسات دماغية لاستعادة الرؤية البدائية مؤقتًا لدى المرضى المكفوفين.

قال توم مرسيك فلوجل، مدير مركز سينسبري ويلكوم للدوائر العصبية والسلوك في يونيفرسيتي كوليدج لندن، لشبكة CNN عبر البريد الإلكتروني: “إن القدرة على فرض أنماط من النشاط العصبي بشكل مصطنع تشبه تلك الموجودة في الدماغ هي الكأس المقدسة لأبحاث الأعصاب”..

وصرّح مرسيك فلوجل، الذي لم يشارك في البحث، لشبكة CNN إن فريقًا من أمستردام “أظهر أن الرئيسيات غير البشرية يمكن أن تتفاعل مع أنماط معقدة من التحفيز في القشرة البصرية بطريقة مماثلة عند مشاهدة الأشكال الطبيعية.

وقال: “على الرغم من أننا لن نعرف أبدًا ما الذي يدركه حيوان آخر، إلا أنه من المغري التكهن بأن التحفيز الكهربائي أدى إلى الإدراك البصري”. “تضيف هذه الدراسة التحويلية إلى المجموعة المتزايدة من الأدلة التي تربط النشاط العصبي والإحساس.

وأضاف: “إن مثل هذه الدراسات ستمهد الطريق لزراعة الدماغ التي تزيد من وظيفة الدماغ عندما يتضرر، على سبيل المثال عندما نفقد الرؤية المحيطية أو السمع”.