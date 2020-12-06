تكنولوجيا: تسريبات تؤكد تطوير سامسونج مستشعر كاميرة بدقة 600 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت مؤخراً على شبكة الإنترنت، على أن العملاق الكوري قد بدأت في العمل على تطوير مستشعر جديد بدقة 600 ميجا بيكسل.

تشهد تقنية مستشعرات الكاميرة تطور كبير في الفترة الأخيرة، ولشركة سامسونج النصيب الأكبر في تطوير مستشعرات الكاميرة في الهواتف الذكية، ومن جديد بدأت الشركة في العمل على ترقية لمستشعرات الكاميرة في الهواتف الذكية.

ولقد كشفت النسريبات عن وثائق لعرض تقديمي يوضح تقنية سامسونج الجديدة التي يتم تطويرها في الفترة الحالية، والتي تعود لمستشعر بدقة 600 ميجا بيكسل لدعم الهواتف الذكية في المستقبل.

أيضاً لا توضح الوثائق المسربة الكثير من التفاصيل عن المستشعر، إلا أن التسريبات تؤكد على أن المستشعر يستهدف تسجيل الفيديو بدقة 4K و8K بكفاءة أعلى، ولدعم إنتشار هذه المعايير بوتيرة أسرع، حيث يمكن لهذا المستشعر المميز بحجم أكبر أن يدعم التكبير عند تسجيل مقاطع فيديو دون أن تنخفض جودة العرض.

وتشير التسريبات إلى أن مستشعر ISOCELL بدقة 600 ميجا بيكسل لن يتم إصداره قبل أن تنتهي سامسونج من العمل على حل مشكلة التصميم البارز للكاميرة، على أن يتميز المستشعر بحجم 1/0.57، أي أنه يشغل نسبة 12% من اللوحة الخلفية للهاتف، كما يصل الجزء البارز للمستشعر إلى 22 ملم، أيضاً يعمل المستشعر على إنتاج وحدات بيكسل بحجم 0.8µm.

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