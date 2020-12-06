شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Virgin Galactic تكشف عن بدلات فضاء سيرتديها روادها خلال نقل السياح للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من SpaceX إلى Blue Origin ، تتسابق العديد من شركات الفضاء الخاصة لتكون أول من يطلق السياح إلى الفضاء، والآن تفوقت Virgin Galactic على منافسيها بعد الكشف عن بدلات الفضاء التي سيرتديها طياروها أثناء نقلهم للسائحين إلى الفضاء في المستقبل القريب، حيث انضمت Virgin Galactic إلى Under Armor لتطوير بدلات الفضاء.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فسيرتدي الطياران ديف ماكاي وسي جيه ستوركو بدلات الفضاء لأول مرة خلال أول رحلة تجريبية تعمل بالطاقة الصاروخية لشركة Virgin Galactic ، والتي من المقرر إجراؤها في 11 ديسمبر، وقال راندال هاروارد ، نائب الرئيس الأول لرئيس شركة Armour في ابتكار المواد والتصنيع: "تم تحسين بدلة الطيران الخاصة بالطيار على مدى عقود لتجسيد مظهر ووظيفة معينة لا يمكن إنكارها ، ولكن يتعين عليهم أيضًا أداء ما يتجاوز التوقعات.

وقال "لقد اتخذنا ذلك كنقطة انطلاق وقمنا ببناء جميع حلول Under Armor التي طورناها لتوفير الراحة والدعم والحركة وإدارة درجة الحرارة، كان هدفنا هو بناء بدلة تترك الطيار - مثل أي رياضي - يشعر بالثقة ولا يشتت انتباهه خلال لحظة حرجة من الأداء. لقد كانت رحلة رائعة ".

وتزن بدلة الفضاء ما يزيد قليلاً عن 1 كيلوجرام، وهي مصنوعة من أقمشة مناسبة للرحلات الجوية تتميز بالقوة والمتانة، ولقد تم تصميمها للمساعدة في تنظيم درجات حرارة الطيارين، سواء كانوا بالخارج في هذه الشمس، أو خلال مراحل الرحلة المختلفة، وبينما تتميز جميع بدلات الفضاء بشعار الأجنحة الطيار لـ Virgin Galactic، إلا أنها مخصصة أيضًا باسم الطيار.

وقال ديف ماكاي، رئيس الطيارين في Virgin Galactic: "إنه لشرف حقيقي لنا جميعًا في Virgin Galactic Pilot Corps أن نرتدي هذه البدلات الفضائية، وقال "تضمن دقة التصميم أن تكون البدلات ليست مريحة وعملية فحسب، بل إنها مخصصة أيضًا لكل طيار. بمجرد أن ترتدي الدعوى، ستشعر على الفور بأهمية مهمتنا.

واستكمل "أتطلع بشدة لارتداء بدلة الفضاء الخاصة بي خلال أول رحلة فضاء بشرية لنيو مكسيكو في وقت لاحق من هذا الشهر ثم مرات عديدة في المستقبل حيث نشارك روائع الفضاء مع رواد الفضاء في المستقبل."