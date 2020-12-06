مركبة فضائية يابانية تعود للأرض تحمل عينات من كويكب ريوغو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:12 صباحاً - منذ 7 ثواني

هبطت مركبة فضاء يابانية في منطقة نائية بأستراليا ، بعد أن أكملت مهمتها التي استغرقت ست سنوات وتحمل أول عينات مكثفة من كويكب ريوغو ، حسب ما أفادت به وكالة الفضاء اليابانية .

وتسعى مهمة المركبة هايابوسا2 التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية للإجابة على بعض الأسئلة الأساسية حول أصل النظام الشمسي ومن أين أتت جزيئات مثل الماء.

وأطلقت المركبة الفضائية من مركز الفضاء الياباني تانيجاشيما عام 2014 واستغرق وصولها إلى كويكب ريوغو أربع سنوات قبل أخذ عينة منه والتوجه عائدة إلى الأرض في نوفمبر 2019.

تأتي عودة هايابوسا 2 بأول عينات في العالم من تحت سطح الكويكب بعد أسابيع من قيام مركبة الفضاء أوسايرس-ركس التابعة لوكالة ناسا بإمساك عينات من سطح الكويكب بينو.

في غضون ذلك، أعلنت الصين هذا الأسبوع أن مركبة الهبوط على سطح القمر الخاصة بها جمعت عينات تحت السطح وأحكمت وضعها داخل المركبة الفضائية للعودة إلى الأرض، حيث تتنافس الدول النامية في الفضاء ببعثاتها.

كان خبير الصخور الفضائية بجامعة أستراليا الوطنية، تريفور إيريلاند، قد قال اثناء انتظاره في ووميرا هبوط الكبسولة، إنه يتوقع أن تكون عينات الكويكب ريوغو مشابهة للنيزك الذي سقط في أستراليا بالقرب من مورشيسون في ولاية فيكتوريا منذ أكثر من 50 عاما.

أضاف إيريلاند “نيزك مورشيسون فتح نافذة على أصل المواد العضوية على الأرض لأنه تم العثور على احتواء هذه الصخور على أحماض أمينية بسيطة بالإضافة إلى مياه وفيرة”.

وقال “سوف نفحص ما إذا كان الكويكب ريوغو مصدرا محتملا للمواد العضوية والمياه على الأرض عندما كان النظام الشمسي يتشكل، وما إذا كانت هذه المواد لا تزال سليمة على سطح الكويكب”.

يقول العلماء إنهم يعتقدون أن العينات، خاصة تلك المأخوذة من تحت سطح الكويكب، تحتوي على بيانات قيمة لا تتأثر بالإشعاع الفضائي والعوامل البيئية الأخرى. ويهتم العلماء على نحو خاص بتحليل المواد العضوية في العينات.