شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: شحن 125 مليون جهاز قابل للارتداء فى الربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية IDC، أن السوق العالمي للأجهزة القابلة للارتداء سجل قدرًا كبيرًا من النمو خلال الربع الثالث من عام 2020 - 35.1٪ على أساس سنوي، حيث تم شحن 125 مليون وحدة بالكامل، ويُعزى النمو إلى العديد من العروض الموسمية وإطلاق المنتجات ووباء COVID-19، وكانت ضمن أكبر 5 شركات في الربع الأول أبل وFitbit وboAt.

وبحسب موقع fonearena الأمريكى، فشهدت أبل نموًا يقارب 38.6٪ بحصة سوقية بلغت 33.1٪. استمرت أجهزتهم الأكثر شيوعًا - AirPods وApple Watch Series - في طلب قوي خلال الوباء، مما ساهم في حصتها في السوق، بينما احتل كل من Fitbit وboAt المرتبة الخامسة، حيث قام كل منهما بشحن 3.3 مليون وحدة وحصة سوقية تبلغ 2.6٪ لكل منهما.

وتعليقًا على التقرير، قال Jitesh Ubrani، مدير الأبحاث في IDC Mobile Device Trackers:" بدأت العديد من البلدان في تخفيف القيود وفتح اقتصاداتها خلال الربع الثالث، مما ساعد على تعزيز النشاط الخارجي وكذلك الطلب على الأجهزة القابلة للارتداء. وفي الوقت نفسه، فإن النطاق الأوسع لنقاط الأسعار من العديد من البائعين يعني أن هناك شيئًا للجميع.