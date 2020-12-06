شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة PlayStation 5 Pro قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مؤخرا جهاز الألعاب PlayStation 5 لعدد من المناطق حول العالم، وبينما لا يزال الكثيرين ينتظرون وصول وحدة التحكم إلى مناطق أخرى، ظهر تقرير جديد على الإنترنت يقترح إصدارًا جديدًا أكثر قوة من وحدة تحكم ألعاب PS5 من المحتمل أن يُطلق عليها اسم PS5 Pro.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المتوقع أن يتم تشغيل إصدار Pro بواسطة وحدتي GPU بدلاً من الوحدة الفردية في PS5 الحال، ووفقًا لتقرير T3، حيث تم تسجيل براءة اختراع من قبل الشركة في وقت سابق من هذا العام مع طلب براءات الاختراع الأمريكية 20200242723.

ويصف طلب براءة الاختراع براءة الاختراع بأنها "وحدة تحكم ألعاب قابلة للتطوير لاستخدام" وحدة التحكم الرئيسية والألعاب السحابية "، ويذكر طلب براءة الاختراع أن وحدة GPU الثانية سوف تقترن بشكل اتصالي بوحدة معالجة الرسومات الأولى وستتم برمجة كلتا وحدات معالجة الرسومات لتقديم أجزاء مختلفة من الفيديو.

ويمكن بعد ذلك دمج السطر الأول والسطر الثاني لتقديم الإطار الكامل، ويشير طلب براءة الاختراع إلى وحدة التحكم على أنها نسخة "متطورة" من وحدة التحكم التي ستوفر أداءً وسعة تخزين أفضل، ومما يشير إلى أن إصدار Pro القادم من PS5 قد يوفرمساحة تخزين أكبر وذاكرة RAM مقارنة بالطراز الحالي، لكن لا توجد معلومات رسمية حول الموعد الذي تخطط فيه الشركة لإطلاق نسخة Pro المزعومة من PS5 في السوق.