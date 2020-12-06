شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 طرق للتخلص من مشكلة سخونة اللاب توب منهم استخدام مروحة التبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لاحظت سخونة جهاز الكمبيوتر الخاص بك هذه الأيام، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها تبريد جهاز الكمبيوتر الخاص بك حتى لا يتسبب في حرقه أو إلى تلفه، وفيما يلى 6 طرق لتخلص من هذه المشكلة، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"

لا تسد فتحات جهاز الكمبيوتر الخاص بك

توجد مراوح داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك للمساعدة على تبريد نفسه، وعندما يتم حظر فتحات التهوية، لا يمكن للهواء التنقل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة جهاز الكمبيوتر، لذا تأكد من أن فتحات جهاز الكمبيوتر الخاص بك بها الكثير من المساحات الخالية من العوائق حولها، ويمكن أن يشمل ذلك السطح الذي يقع عليه جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فعلى سبيل المثال، إذا كنت عادة ما تستخدم اللاب توب في السرير وتضعه على بطانية، فإن البطانية ستمنع تهوية الكمبيوتر، وللحصول على أفضل النتائج، استخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك على سطح صلب ومسطح للسماح له "بالتنفس".

استخدم مروحة تبريد

يمكنك شراء مروحة تبريد تعمل بشكل أساسي كمروحة خارجية لجهاز اللاب توب، والتى تكون غير مكلفة نسبيًا وتتصل مباشرة بجهاز اللاب توب الخاص بك، غالبًا من خلال منفذ USB.

ضع في اعتبارك مع ذلك أن مراوح تبريد اللاب توب يمكنها تبريد الجزء الخارجي من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن ليس لها تأثير كبير على مصادر الحرارة الداخلية للكمبيوتر.

تجنب استخدام البرامج التى تزيد من حدود وحدة المعالجة المركزية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك

تمامًا مثل العداء الذي قد يفقد قوته بعد الركض لعدة أميال، إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يقوم بشكل متكرر بتشغيل برامج تستخدم الكثير من وحدة المعالجة المركزية، فستضطر مكوناته الداخلية للعمل في حالة زيادة السرعة وسيبدأ ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

قم بتنظيف مراوح وفتحات جهاز الكمبيوتر الخاص بك

إذا كان هناك الكثير من الأتربة أو غيرها من المخلفات في فتحات جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يؤدي ذلك إلى منع تدفق الهواء والمساهمة في ارتفاع درجة الحرارة، ومن السهل نسبيًا تنظيف الغبار والحطام من فتحات التهوية والمراوح بالكمبيوتر إذا كانت لديك الأدوات المناسبة.

ويستخدم الكثير من الناس أعواد القطن لمسح الغبار من الشقوق الصغيرة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لكن بدلاً من ذلك، تبيع العديد من المتاجر علب الهواء المضغوط التي يمكن استخدامها للتخلص من الغبار.

قم بتغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتحسين أدائه

اعتمادًا على نوع جهاز الكمبيوتر لديك، قد تتمكن من تغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحيث لا يسخن بسرعة، وقم ببعض الأبحاث حول طراز الكمبيوتر الخاص بك وأفضل إعداداته لتحسين الأداء، ويمكن أن يؤدي ضبط هذه الإعدادات إلى تقليل الضغط على المكونات الداخلية للكمبيوتر وتقليل السخونة الزائدة.

إيقاف تشغيل الكمبيوتر

الطريقة الأسهل والأكثر موثوقية لتبريد جهاز الكمبيوتر الخاص بك هي إيقاف تشغيله تمامًا وتركه يرتاح لبضع ساعات، ونحتاج جميعًا إلى النوم لنبذل قصارى جهدنا كل يوم، لا تختلف أجهزة الكمبيوتر كثيرًا عنا في هذا الصدد.