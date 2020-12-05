شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وكالات الأنباء بتقول عليك إيه".. خبير يكشف خطورة تطبيقات مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شريف إسكندر، الخبير التكنولوجي، أن خطورة التطبيقات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في الحصول على بيانات الشخص، حيث يحصل على صور الشخص ومعلوماته، ويقوم بتعريف الحاسب الآلى بكافة بياناته، والهدف من تلك التطبيقات هى الحصول على جميع البيانات الخاصة بصاحب الحساب، بالإضافة إلى معرفة شبكة المعارف الخاصة بالشخص الذي شارك التطبيق على صفحته الشخصية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "من خلال التطبيقات دي أن سمحت لصاحب التطبيق بالحصول على معلوماتي في الوقت اللي فيس بوك نفسه حجب المعلومات دي عنه، يعني بسلمه نفسي بإيدي، وبالنسبة للتطبيق المنتشر الخاص بـ"اعرف وكالات الأنباء بتقول عليك إيه"، قد يكون وراه أجهزة أمنية من بلاد معينة، عاوزة تعرف دائرة الناس اللى موجودة وأبرز اهتمامات الناس".

وقال: "لازم قبل ما نشوف التطبيقات دي أو نستخدمها المفروض نراجعها كويس، ونعرف هو عاوز مننا إيه بالظبط".