شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 طرق للحد من إدمان الهواتف الذكية والسوشيال ميديا على عهدة الخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الخبراء منذ فترة طويلة كيف أصبحنا مدمنين على وسائل التواصل الاجتماعى، ,لم يتأجج هذا الإدمان سوى فى السنوات الأخيرة، وخلال جلسة استماع حديثة لمجلس الشيوخ، قال جاك دورسى الرئيس التنفيذى لشركة تويتر: "مثل أى شيء آخر، يمكن أن تكون هذه الأدوات مسببة للإدمان."

وسلط فيلم وثائقى على Netflix الضوء على صورة مقلقة عن مدى هذا الإدمان وكيف استفادت الشبكات الاجتماعية منه، إذ استكشف فيلم "المعضلة الاجتماعية" The Social Dilemma الجوانب والتأثيرات المختلفة لعالم الإنترنت، بما فى ذلك اقتصاد الاهتمام المربح، وخوارزميات التوصية المسببة للإدمان، والمعلومات المضللة، والاستقطاب السياسى.

ويضم الفيلم تريستان هاريس الخبير فى أخلاقيات التصميم فى جوجل ورئيس لمركز التكنولوجيا الإنسانية، وعالم الكمبيوتر جارون لانيير، والمؤلفة شوشانا زوبوف، وتيم كيندال المدير السابق لتحقيق الدخل فى فيس بوك، وعالمة البيانات والمؤلفة كاثى أونيل، وقائد هندسة فيس بوك السابق جاستن روزنشتاين، بالإضافة إلى روجر ماكنامى واحدا من أوائل المستثمرين على فيس بوك .

ووضع خبراء الصناعة الخطوات التى يمكنك اتخاذها للحد من مقدار استخدامك للهاتف والتقنية المدمنة التى تعيش فيه، والتى يمكن التعرف عليها:لا تضغط على مقاطع الفيديو أو المنشورات الموصى بها لك:

أصبحت خوارزميات التوصيات بمثابة الخلطة السرية لمنصات التكنولوجيا، فهى تحافظ على تفاعل المستخدمين مع التطبيقات، ووضع المحتوى ذو الصلة فى قائمة انتظار عند الانتهاء من قراءة منشور أو مشاهدة مقطع فيديو، فعلى سبيل المثال، تعد خوارزمية التوصية الخاصة بـ TikTok جوهرة الخدمة اللامعة التى جذبت ملايين المستخدمين الشباب.

قال المؤلف وعالم الكمبيوتر جارون لانير، الذى عُرف باسم الأب المؤسس للواقع الافتراضى، إنه بدلاً من السماح للخوارزميات بإرشادك، من الأفضل البحث عن الفيديو التالى الذى تريد مشاهدته، إذ قال فى الفيلم الوثائقي: "اختر دائمًا، فهذه طريقة أخرى للقتال".

قم بتثبيت ملحق Chrome يمكنه التراجع عن التوصيات:

يوصى مهندس يويتوب السابق Guillaume Chaslot بتثبيت ملحق على متصفح جوجل كروم يمكنه التراجع عن التوصيات على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة، فهناك عدد كبير من هذه الملحقات المتاحة، مثل تلك التى تحظر مقاطع الفيديو والتعليقات الموصى بها على يوتيوب.

إيقاف تشغيل الإشعارات على التطبيقات التى لا ترسل إليك معلومات مهمة:

هذه طريقة جيدة لوضع حدود بينك وبين الشبكات الاجتماعية، والتى تم الاتفاق عليها من قبل كافة المشاركين فى الفيلم الوثائقى، بما فى ذلك خبير أخلاقيات التصميم فى جوجل ومديرة عمليات فيس بوك السابق ساندى باراكيلاس، و Aza Raskin الرئيس السابق لتجربة المستخدم فى موزيلا .

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التى لا تستخدمها أو التى تشعر أنها تضيع وقتك.

قال قائد هندسة فيس بوك السابق جاستن روزنشتاين إنه يفعل ذلك مع وسائل التواصل الاجتماعى وتطبيقات الأخبار.

لا تستخدم Google: استخدم محرك بحث بديل.

قال مهندس يويتوب السابق Guillaume Chaslot إنه يستخدم Qwant لأنه "لا يخزن سجل البحث".

تحقق من المعلومات، ضع فى اعتبارك المصدر قبل أن تشارك جزءًا من المحتوى عبر الإنترنت:

قالت رينيه ديريستا، مديرة الأبحاث فى مرصد ستانفورد للإنترنت، إنه إذا شعرت أن شيء يبدو أنه يحاول استمالتك عاطفيا، فمن المحتمل أن يكون كذلك، وربما كان لهذه النصيحة أهمية أكبر فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، حيث سارعت شركات التكنولوجيا لضبط المعلومات المضللة على منصاتها.

لا تضغط على الـclickbait:

عندما تضغط على "clickbait" - أو القصص ذات العناوين الجذابة التى ليس لها علاقة بالمحتوى الحقيقى للمقال - فأنت تغذى نظامًا قائمًا، وفقًا لروزنشتاين فإن ناشرى الأخبار أجبروا على التكيف مع هذا النوع من خوارزميات منصات وسائل التواصل الاجتماعى، مما أدى إلى تغيير أنواع القصص التى ينشرونها بناءً على ما يجذب انتباههم على الإنترنت.

تابع الأشخاص الذين لا تتفق معهم على وسائل التواصل الاجتماعى :

هذه نصيحة عالمة البيانات والمؤلفة كاثى أونيل، كما قال بعض الخبراء إن وسائل التواصل الاجتماعى أدت إلى تفاقم الاستقطاب السياسى، وهو أثر جانبى سلبى آخر تسببه منصات التكنولوجيا، وفقًا للفيلم الوثائقى.

ورغم ذلك هناك أيضا مدرسة فكرية أخرى تزعم أنه على الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعى يمكن أن تكون مستقطبة، إلا أنها ليست خطأها وحدها بالكامل.

اترك جميع أجهزتك خارج غرفة النوم فى وقت محدد كل ليلة: وضع جوناثان هايدت، عالم النفس الاجتماعى والمؤلف بجامعة نيويورك هذه النصيحة كطريقة للعائلات لوضع حدود لاستخدام الهاتف فى المنزل، كما اقترح أنه فى وقت محدد - ربما قبل نصف ساعة من النوم - يجب أن تترك هاتفك فى مكان آخر فى منزلك. حذف حسابك على وسائل التواصل الاجتماعى يمكن أن يؤدى إلى إحراز تقدم:

أقر عالم الكمبيوتر جارون لانييرأنه من غير الواقعى توقع قيام الجميع بذلك، لكنه نصح بأنه حتى بعض الأشخاص الذين يقوموا بحذف حساباتهم وتحرير أنفسهم من "محركات التلاعب" يمكن أن يساعد فى بدء حوار مجتمعى حول هذا الموضوع.