سامسونج تعمل على تطوير حساس بدقة 600 ميجابكسل

دبي - يزن راشد - نشر حساب التسريبات الشهير Ice Universe تغريدة كشف فيها عن أن شركة سامسونج تعمل على تطوير حساس تصوير للهواتف الذكية بدقة هائلة.

وقال الحساب في Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020 التي نشرها عبر موقع تويتر: إن شركة سامسونج تعمل حقًا على حساسات تصوير بدقة 600 ميجابكسل. كما نشر صورة توضح قدرات الحساس، وحجمه الذي قد يشغل جزءًا كبيرًا من مساحة الهاتف الذكي.

وعدا ذلك، لم ينشر حساب Ice Universe أي معلومات إضافية عن الحساس الذي تعمل عملاقة التقنية الكورية الجنوبية على تطويره.

وكشفت الصورة التي نشرها الحساب عن بعض المعلومات عن الحساس، مثل المواصفات المهمة إلى الدافع وراء المشروع. وكُتب في الصورة أنه بسبب تحول تسجيل الفيديو بدقة 4K و 8K إلى أمر شائع، فإن سامسونج تريد حل مشكلة نتوءات الكاميرات الخلفية من خلال حساس كبير قادر على تقديم دقات عالية دون التنازل عن الجودة.

وبالنظر إلى أن الصورة التي نشرها الحساب، فإن سامسونج قد تحل مشكلة النتوء للكاميرات الخلفية، ولكنها أيضًا ستأتي بمشكلة إضافية، وهي حجم الحساس الكبير جدًا الذي قد يشغل 12 في المئة من مساحة الهاتف، بالإضافة إلى أنه سيبرز بنحو 22 ملم.

يُشار إلى أن حساس التصوير ذي الدقة الهائلة ليس الشيء الوحيد الذي تعمل شركة سامسونج على تطويره، إذ وجد موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار شركة سامسونج – مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري أن الشركة تعمل على تطوير جهاز ذكي على غرار أجهزة (تايل) Tile الصغيرة التي تُعلَّق على الأشياء الثمينة بهدف تعقبها للحفاظ عليها من الضياع أو السرقة.

ووجد الموقع أن شركة سامسونج حصلت على ترخيص لجهاز باسم (جالاكسي سمارت تاج) Galaxy Smart Tag، مع رقم الطراز EI-T5300 من هيئة ترخيص الاتصالات الإندونيسية Indonesian Telecom Certification.