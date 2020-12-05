آبل تتيح مشاركة المحتوى المدفوع داخل التطبيق مع العائلة

دبي - يزن راشد - أصبح الخيار الذي يسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى المدفوع داخل التطبيق مع العائلة متاحًا الآن رسميًا للمطورين والمستخدمين الذين يستخدمون iOS 14 و macOS Big Sur.

وأعلنت شركة آبل أنه يمكن الآن مشاركة الاشتراكات وعمليات الشراء داخل التطبيق لمرة واحدة بين العائلات.

وإذا اشتريت عنصرًا قابلاً للاستهلاك، مثل العملات المعدنية في لعبة ما، فستظل الشخص الوحيد الذي يمكنه استخدامها.

لكن إذا قمت بشراء إصدار خال من الإعلانات أو إصدار احترافي من التطبيق، فقد تكون مؤهلاً لبرنامج (المشاركة العائلية) Family Sharing الجديد.

وأعلنت آبل عن هذا التغيير خلال فعاليات حدث WWDC 2020 في شهر يونيو، لكنها سمحت الآن للمطورين بمشاركة الاشتراكات والمشتريات.

وكان بإمكانك سابقًا مشاركة عمليات الشراء التي أجريتها باستخدام Apple ID مع عائلتك من خلال iCloud Family Sharing، التي تتضمن التطبيقات والموسيقى والأفلام واشتراك آبل ميوزك، لكن ظلت عمليات الشراء داخل التطبيق فردية وغير قابلة للمشاركة.

وتغير هذا الأمر الآن، حيث تم إتاحة هذا الخيار للجمهور، وجرى تنبيه بعض المستخدمين بالتطبيقات التي تقدم الآن خيار مشاركة عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيق.

ويتوفر الآن الخيار الجديد الذي يسمح بمشاركة الاشتراكات المؤهلة مع أفراد الأسرة من خلال iCloud Family Sharing، كما يوجد أيضًا خيار جديد آخر لتعطيل مشاركة الاشتراك لتطبيق معين.

ولن يسمح لك كل تطبيق بمشاركة المشتريات والاشتراكات داخل التطبيق مع العائلة، حيث يحتاج المطورون إلى تمكين خيار Family Sharing يدويًا لتطبيقاتهم من خلال بوابة App Store Connect.

وفي تحديث للمطورين، تقول آبل: إنه من الممكن الآن لهم تمكين Family Sharing للاشتراكات القابلة للتجديد التلقائي وعمليات الشراء داخل التطبيق غير القابلة للاستهلاك.

ويسمح ذلك للمستخدمين بمشاركة مشترياتهم مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة والاستمتاع بمزايا هذه الميزات.

وتساعد ميزة Family Sharing المطورين على جذب المشتركين وتشجيع الاشتراكات المدفوعة وزيادة تفاعل المستخدمين.

ويمكن للمطورين اختيار تنفيذ Family Sharing لعمليات الشراء أو الاشتراكات داخل التطبيق أو يمكنهم اختيار مطالبة كل فرد من أفراد الأسرة بالاشتراك بشكل منفصل أو إجراء عمليات شراء منفصلة.