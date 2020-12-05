تكنولوجيا: هواوي تحدد موعد لدفع الإصدار التجريبي من HARMONY OS 2.0 لهواتف MATE 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق الإصدار التجريبي الأول من Harmony OS لهواتفها الذكية في حدث يعقد في 16 من ديسمبر، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي الأول في البداية لمستخدمي هواتف MATE 40.

تكشف شركة هواوي للمطوريين مميزات ومواصفات الإصدار التجريبي الأول من Harmony OS الذي يستهدف دعم هواتف الشركة خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تكشف هواوي في الحدث القادم يوم 16 من ديسمبر عن رؤية الشركة التي يرتكز عليها تصميم Harmony OS 2.0، كما ستوفر للمطوريين تفاصيل كاملة حول هذا الإصدار من نظام التشغيل، وآلية بناء هذا النظام، مع أدوات DevEco Studio 2.0.

أيضاً من المقرر أن تطلق هواوي لاحقاً الإصدار الثابت من نظام تشغيل Harmony OS 2.0، كما تقدم هواوي الإصدار للأسواق العالمية خلال العام المقبل، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى خطط هواوي لإطلاق سلسلة P50 بنظام Android 11.

يذكر أن Yang Haisong قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه خلال عام يصل عدد الهواتف التي تضم نظام Harmony OS إلى أكثر من 100 مليون وحدة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط هواوي القادمة لنظام Harmony OS.

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