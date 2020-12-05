شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجنب فعل هذا الخطأ عند سرقة تليفونك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول المحتالون الآن الاحتيال على تفاصيل تسجيل الدخول إلى iCloud من أجهزة أيفون المفقودة من أجل استرداد رمز المرور لإلغاء تأمينها، حيث يستخدم معظم مالكي أيفون خدمة Find My لحماية أجهزة أيفون الخاصة بهم في حالة فقدها أو وضعها في غير محلها، لذلك، عندما يفقد شخص ما جهاز أيفون الخاص به، فمن الطبيعي تمامًا قفله عن طريق الإشارة إلى الجهازعلى أنه مفقود من خلال زيارة موقع iCloud.com.

وبحسب موقع TOI الهندى، فعندما يتم وضع علامة على جهاز أيفون كمفقود، يتم قفله عن بُعد برمز مرور ويمكنك عرض رسالة مخصصة برقم هاتفك على شاشة قفل جهازك المفقود، كما أنه يتتبع موقع جهازك، كذلك فتعلق أبل أيضًا القدرة على إجراء المدفوعات باستخدام Apple Pay.

ويعد جهاز أيفون المفقود عديم الفائدة عمليًا والطريقة الوحيدة لجعله يعمل مرة أخرى هي إدخال رمز المرورالصحيح، وهذا هو المكان الذي يعتمد فيه المحتالون على رسائل التصيد لخداع المالكين، فنظرًا لأن الرسالة المخصصة على أيفون المفقود تعرض رقم هاتف، يرسل المحتالون الآن رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف هذا مع رابط إلى موقع ويب للتصيد يشبه موقع iCloud الإلكتروني تمامًا، وتقول الرسالة ، "مرحبًا ، تم العثور على جهاز أيفون الذي تم الإبلاغ عنه المفقود، انقرهنا لعرض الموقع"، جنبًا إلى جنب مع رابط موقع التصيد الإلكتروني.

وفي اللحظة التي تنقر فيها على هذا الرابط لمعرفة موقع أيفون المفقود، سيتم فتح موقع iCloud المزيف الذي يشبه تمامًا الموقع الأصلي ويطلب منك تسجيل الدخول باستخدام معرف iCloud وكلمة المرور، ليقوم موقع التصيد الاحتيالي هذا ببساطة بسرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك وإرسالها إلى المحتالين حتى يتمكنوا من إلغاء قفل جهاز أيفون المفقود واستخدامه.

لذلك فمن المهم دائمًا استخدام خدمات iCloud من خلال زيارة موقع الويب بشكل منفصل بمفردك وعدم النقر على الروابط الخارجية للوصول إليه، كذلك فيجب دائما التحقق من عنوان URL الخاص بشركة أبل.