- 1/2
- 2/2
هواتف ايفون
أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة أبل ، عن إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12، التي تدعم الشحن اللاسلكي كميزة خاصة في السوق هذا العام.
ولكن بعض المستخدمين اشتكوا من أن تلك الميزة لا تعمل بشكل صحيح؛ نظرا لأن الأجهزة تواجه مشكلة في الشحن، في الوقت نفسه كشف تقرير أن الشركة بدأت العمل على حل هذه المشكلة، وسيتم حلها قريبا.
وذكر تقرير 9to5mac، أن أبل تدرك مشكلة الشحن اللاسلكي التي يواجهها عدد من مالكي هواتفها الأحدث iPhone 12، والتي تمنع الأجهزة من العمل مع أجهزة الشحن وفق معيار Qi، كما تعمل على إصلاحها حسبما أعلن فريق دعم ووكلاء لخدمة العملاء الخاص بالشركة.
وكان تم الإبلاغ أن المستخدمين اشتكوا من مشكلة الشحن اللاسلكي في iPhone 12، حيث يعمل دعم الشحن اللاسلكي ليوم بشكل صحيح، وفي اليوم التالي يتوقف عن العمل، وما يقرب من 700 شخص في منتديات دعم أبل لديهم نفس المشكلة.
وردا على ذلك، قال مسؤول في شركة أبل: ”إننا على علم بهذه المشكلة ونعمل على إصلاحها“.
وليس هذا فقط، فقد اشتكى البعض، الشهر الماضي، من مشكلات أخرى مثل عرض وميض وتوهج أخضر ورمادي، ووفقا لتقرير MacRumors، أقرت الشركة بهذه المشكلة أيضا، وقالت إنها تعمل على إصلاح ذلك.
ويعمل iPhone 12 على معالج أبل الجديد A14 Bionic، ويستخدم تقنية الشحن MagSafe، ويحتوي على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة مستشعرها الأساسي هو 12 ميغابكسل، بينما تتوفر عدسة بزاوية عريضة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تطرح سلسلة هواتف iPhone 12 التي تدعم الشحن اللاسلكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.