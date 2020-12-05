أبل تكشف عن كاميرا المعصم لساعتها الذكية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات

في إطار تطوير ساعاتها الذكية ، تستعد شركة أبل للكشف أخيرًا عن ”كاميرا المعصم“؛ وهي عبارة عن حزام مزود بكاميرات أمامية وخلفية لاستخدامها في ساعاتها الذكية.

ويأتي الإطلاق بعد ما يقرب من 4 سنوات من التطوير عندما بدأت حملة تمويل جماعي لتطويرها.

تأتي كاميرا المعصم الجديدة بدقة 8 ميغابكسل، ويمكنها تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل لالتقاط صور ثابتة بدقة ”4K“، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل لصور السيلفي.

ويمكن للجهاز القابل للارتداء أيضًا العمل كجهاز اتصال لاسلكي للفيديو مع إمكانيات بث مباشر واقعية.

بالطبع، كلا الكاميرتين ليستا في مستوى دقة وقوة كاميرات آيفون، لكن بعض الصور التي التقطتها كاميرا المعصم، والتي تعرضها الشركة، أظهرت أنها مناسبة تمامًا لتلك الوظيفة البسيطة.

وبحسب تقارير عدة، ستتجه إحدى الكاميرات لأعلى، على الأرجح إذا كنت تحاول التقاط صورة سيلفي أو مكالمة فيديو، بينما يتم توجيه الأخرى للأمام بحيث يمكن لمستخدمها تسجيل كل شيء أمامه.

الكاميرا التي توجه للأعلى هي من نوع 2 ميغابيكسل، بينما الكاميرا الأمامية فيها مستشعر 8 ميغابيكسل ويمكنها التقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل وصور ثابتة بدقة ”4K“.

كما يمكن للسوار، المتصل بتطبيق ”Wristcam“، بث محتوى مباشر للذين يهتمون بالخصوصية، وسيحتوي الملحق على مصباحي من الليد للإشارة إلى وقت التصوير.

يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة 8 غيغا بايت ويتصل بالساعة عبر البلوتوث منخفض الطاقة، مع هاتف آيفون عبر شبكتي بلوتوث 4.2 وواي فاي.

وستكون كاميرا المعصم متاحة مبدئيًا لـ 10000 عميل هم من شاركوا في حملة التمويل الجماعي، كما سيتم طرح المنتج بعد ذلك للجميع في مارس/آذار 2021، و سيكلف 299 دولارًا.