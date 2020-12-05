تكنولوجيا: تقرير يوضح خطط سامسونج لهواتفها القابلة للطي في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر شركة الأبحاث UBI على بعض التفاصيل حول خطط سامسونج للإصدارات القادمة خلال 2021 من الهواتف القابلة للطي، كما كشف التقرير عن تفاصيل الشاشة في الإصدارات الجديدة.

أوضح تقرير باحثي UBI خطط سامسونج لإطلاق ثلاثة إصدارات من الهواتف القابلة للطي خلال عام 2021، حيث تستهدف الشركة التركيز على الإصدارات القابلة للطي كبديل لسلسلة Note التي قد تتوقف رسمياً العام المقبل.

وتشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى خطط سامسونج لإطلاق كلاً من هواتف Galaxy Z Fold3، وGalaxy Z Fold Lite وأيضاً Galaxy Z Flip2، ولقد أوضح التقرير تفاصيل الشاشة في الإصدارات الثلاثة.

أيضاً وفقاً للتقرير تقدم سامسونج الإصدارات الثلاثة من الهواتف القابلة للطي العام المقبل بالجيل الجديد من الزجاج المميز بتصميم فائق النحافة وقابل للطي UTG، كما تدعم هذه الإصدارات تقنية LTPO لخفض إستهلاك الطاقة.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Fold3 بتقنية كاميرة السيلفي أسفل الشاشة، بينما تعمل سامسونج على خفض حجم الشاشة من 7.6 إلى 7 إنش، كما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 4 إنش، لذا قد يأتي هذا الإصدار بحجم أصغر من هاتف Galaxy Z Fold2 الحالي.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold Lite بنفس تصميم الشاشة دون تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، لخفض تكلفة الإنتاج، من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Z Flip2 بحجم 6.7 إنش في الشاشة، مع شاشة خارجية بحجم أكبر 3 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 يدعم قلم S العام المقبل.

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