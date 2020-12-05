شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح استبدال شاشات أيفون 11 المتضررة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أبل أن "نسبة صغيرة من هواتف iPhone 11" تعاني من مشاكل في اللمس، وهو ما دفع الشركة إلى تبديل شاشات هذه الهواتف مجانًا كجزء من برنامج استبدال جديد، وفي إعلانها اعترفت أبل أن الشاشات الموجودة بهواتف iPhone 11s المصنعة بين نوفمبر 2019 ومايو 2020 قد تصبح غير مستجيبة بسبب مشكلة في الشاشة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فلم توضح أبل سبب توقف الشاشة عن الاستجابة بالضبط، ولكنها تطلب من مالكي هواتف أيفون الذين لديهم شاشات متأثرة التحقق من الرقم التسلسلي لهاتفهم على صفحة الدعم التابعة للشركة لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للاستبدال المجاني ضمن برنامج أبل أم لا.

وأوضحت الشركة أنه فقط طرازات iPhone 11 المصنعة خلال الفترة المذكورة هي جزء من البرنامج، أما الموديلات الأخرى، بما في ذلك iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، ليست كذلك، وكما هو الحال دائمًا، يمكن للمالكين الذين لديهم أجهزة متأثرة الاختيار من بين المسارات الثلاثة التي يمكنهم اتباعها.

ويمكنهم العثورعلى مقدم خدمة معتمد من أبل، وتحديد موعد في أحد متاجر أبل للبيع بالتجزئة، أو إذا لم يتمكنوا من مغادرة المنزل، يمكنهم الاتصال بدعم أبل وترتيب خدمة البريد عبر مركز إصلاح أبل، ويمكن أيضًا لأولئك الذين تم إصلاح شاشاتهم بالفعل ودفعوا لها استرداد أموالهم، على الرغم من أنه سيتعين عليهم التحدث إلى الدعم لبدء العملية.