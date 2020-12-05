شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه Tab Search بنظام تشغيل جوجل Chrome OS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل مؤخرا النسخة 87 من نظامها التشغيلي لأجهزة كروم بوك، والذى وفر عدد من المميزات لمساعدة المستخدمين خلال التصفح، وعند استخدام ملحقات البلوتوث في هذه النسخة والتى يأتى من ضمنها خيار Tab Search للسماح للمستخدمين بالعثور على علامة تبويب محددة عبر جميع النوافذ المفتوحة.

ميزة Tab Search

أوضحت جوجل أنه يمكن الوصول إلى الميزة من خلال زر القائمة المنسدلة الدائري الشكل في الزاوية العلوية اليمنى أو بالضغط على مفاتيح Ctrl-Shift-A، بحيث تعرض قائمة بكل علامات التبويب المفتوحة، حيث ستعرض الميزة أيقونة علامة التبويب المفتوحة واسمها بالإضافة إلى زر إغلاق فردي لسهولة التحكم.

حيث تأتى الميزة ضمن خيار Tab Groups التى تساعد الأشخاص على إدارة وإخفاء علامات التبويب بشكل أفضل، لكنه لا يقلل دائمًا من العدد المفتوح، وعند تفعيل الميزة سيسمح للمستخدمين بكتابة مصطلحات البحث لتعقب علامة تبويب معينة، وبالنسبة لأي شخص يفتح بشكل روتيني ما يزيد عن 20 موقعًا أو نحو ذلك في وقت واحد ويتركها، يمكن أن تكون هذه الميزة منقذة، حيث قد يكون من المحبط التمرير بالماوس فوق عشرات علامات التبويب المقتطعة لتحديث أحد هذه الصفحات.