لعشاق فورتنايت … البطولات قادمة في عام 2021

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - بسبب جائحة كورونا التي عمت البلاد وفرض القيود على السفر والتنقلات حول العالم إلى جانب التباعد الاجتماعي، والإقفال العام، ألغت شركة Epic Games في شهر أبريل إصدار عام 2020 من بطولة الرياضات الإلكترونية Fortnite World Cup.

وأوضحت الشركة الآن أن بطولة الرياضات الإلكترونية Fortnite World Cup لن تحدث في عام 2021 أيضًا.

وتهدف الشركة إلى إجراء بطولات شخصية عالمية مرة أخرى، لكن أولويتها في أي حدث من هذا القبيل هي صحة وسلامة اللاعبين والموظفين.

وقالت Epic Games في تدوينة: لا نخطط لعقد أحداث شخصية في عام 2021، ومن ضمنها Fortnite World Cup في ظل وجود الكثير مما لا يزال مجهولاً حول ما هو عملي وآمن.

وأضافت: نستمر في تقديم المسابقات عبر الإنترنت طوال عام 2021 على أمل عودة الأحداث الفعلية في وقت ما في المستقبل.

وأقيمت بطولة Fortnite World Cup الأولى – والوحيدة حتى الآن – في عام 2019 في ملعب Arthur Ashe في نيويورك، حيث عقدت الأحداث النهائية الافتتاحية في الفترة الممتدة بين 26 و 28 يوليو.

وتوج الحدث الذي استمر لثلاثة أيام بفوز (كايل جيرسدورف) Kyle Giersdorf البالغ من العمر 16 عامًا بالمسابقة الفردية وحصوله على جائزة قدرها 3 ملايين دولار.

ويمكن القول: إنها كانت واحدة من مسابقات الرياضات الإلكترونية الكبرى حتى الآن، وحصلت على مجموعة جوائز بقيمة 30 مليون دولار، وتوجت باستثمار ضخم بقيمة 100 مليون دولار في المشهد التنافسي من Epic Games.

ولا يعني إلغاء الأحداث الشخصية في العام المقبل نهاية المشهد التنافسي في فورتنايت، حيث وعدت Epic Games باستضافة العديد من البطولات عبر الإنترنت للتعويض عن إلغاء الأحداث الشخصية.

وتقول Epic Games: إن سلسلة أبطال فورتنايت ستستمر في عام 2021، مع التركيز على المسابقات الثلاثية، ونتطلع إلى تجربة التنسيقات الجديدة أيضًا.

وأضافت Epic Games: نحن نبحث عن طرق أخرى للمنافسة العالية المستوى لعام 2021، وبغض النظر عن المسابقة الكبرى، فإننا بصدد وضع جدول زمني يضم المزيد من البطولات الأسبوعية والبطولات الفريدة وكؤوس المبدعين على مدار العام المقبل.

وبدأت لعبة فورتنايت حديثًا موسمًا جديدًا بعد حدث مباشر ضخم شاركت فيه الشخصية الخيالية (جالاكتوس) Galactus.