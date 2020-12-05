تكنولوجيا: سماعة RedMagic Cyberpods اللاسلكية تتوفر للشراء اليوم بسعر 49 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت علامة nubia التجارية التابعة لشركة ZTE خلال الفترة الماضية سماعة RedMagic Cyberpods اللاسلكية التي تستهدف الألعاب بشكل خاص، والتي تتوفر بدءاً من اليوم على موقع الشركة بسعر 49 دولار.

بدأت nubia اليوم عبر متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت في طرح سماعة RedMagic Cyberpods للبيع بسعر 49 دولار أو 49 يورو، ومن المقرر أن تدعم الشركة شحن السماعات اللاسلكية لعشرات الدول حول العالم.

ولقد كشفت nubia للمرة الأولى عن سماعة RedMagic Cyberpods اللاسلكية خلال شهر يوليو في السوق الصيني، حيث صممت السماعة بشكل خاص لدعم المستخدمين في الألعاب، ولقد أطلقت السماعة للأسواق العالمية خلال الشهر الماضي، بينما تبدأ الشركة في بيع السماعة اليوم.

ومن المقرر أن تتميز السماعة اللاسلكية بالإستجابة السريعة مع زمن إنتقال 39مللي ثانية مع هاتف RedMagic المخصص للألعاب، كما تتوافق في العمل مع أي من الهواتف الذكية، أيضاً تتميز السماعة اللاسلكية بجودة الصوتيات، مع شعار الشركة المضيء في الجزء الخارجي من تصميم السماعة اللاسلكية.

يذكر أن سماعة RedMagic Cyberpods اللاسلكية تأتي ببطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 16 ساعة مع حافظة الشحن، أو 4 ساعات للسماعة فقط، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.0، والشحن عبر منفذ USB-C.

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