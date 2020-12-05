شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد استلامهم أكياس أرز.. أمازون تعوض مستخدميها في بريطانيا بنسخ جديدة من PS5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الصدمة التى شعر بها عملاء أمازون فى المملكة المتحدة الذين كانوا ينتظرون أجهزة PlayStation 5 الجديدة، بعدما استلموا أكياس أرز بدلاً من وحدة الألعاب الجديدة، حيث قام اللصوص بسرقة أجهزة PS5 قبل تسليمها يومى الخميس والجمعة بحسب التقارير، فقد بدأت شركة أمازون مؤخرا استبدال تلك الأجهزة وتسليم أجهزة جديدة للمستخدمين، بحسب موقع mirror البريطانى.

وقد أدعي العديد من العملاء الذين طلبوا PS5 مسبقًا من Amazon UK أن الاجهزة الخاصة بهم تم سرقتها واستبدالها بأشياء أخرى، فعلى سبيل المثال، ادعتBex April May أنها حصل على مقلاة هوائية بدلاً من PS5، فيما التقطت عائلة أخرى في أوكسفوردشاير لقطات على كاميرا مراقبة لساعي يبدو أنه يفتح صندوق كبير خاص بـ PS5 في الجزء الخلفي من شاحنته، ويضع شيئا أخر في الطرد مع الاحتفاظ لنفسه بجهاز الألعاب.

وبينما عرضت أمازون في البداية قسائم كتعويض، لحسن الحظ يبدو أن الشركة بدأت الآن في استبدال وحدات تحكم يوم الإطلاق "المسروقة".

وقام مستخدم تويتر Anthony Dickens بتغريد لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني من أمازون، مؤكدة أن جهاز PS5 بديل في طريقه إليه، وتقول الرسالة الإلكترونية: "يسعدنا أن نؤكد أننا سنكون قادرين على تأمين جهاز PlayStation 5 لك كبديل للطلب الذي لم تتلقاه."

وأكدت أمازون أيضًا أنها تتواصل مع جميع العملاء المتأثرين، وفي حديثه إلى Engadget، قال متحدث باسم أمازون: "كل ما نقوم به هو جعل عملائنا سعداء، وهذا لم يحدث لنسبة صغيرة من هذه الطلبات، وقال "نأسف حقًا لذلك ولكن يمكننا أن نؤكد أننا نتواصل مع كل عميل لديه مشكلة وأعلمنا بذلك حتى نتمكن من تقديم بديل لك"، و"يمكن لأي شخص لديه مشكلة مع أي طلب الاتصال بفريق خدمة العملاء للحصول على المساعدة".