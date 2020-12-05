تكنولوجيا: ابل تبدأ برنامج مجاني لإصلاح مشكلة اللمس في شاشة iPhone 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل مؤخراً عن خططها لبدء برنامج مجاني لإصلاح مشكلة اللمس في شاشة وحدات هاتف iPhone 11، كما حددت الشركة الوحدات المؤهلة للبرنامج المجاني.

واجه مستخدمي وحدات هاتف iPhone 11 مشكلة خلال الفترة الماضية في عملية اللمس في الشاشة، ولقد أكدت ابل بالأمس على خططها لبدء برنامج مجاني لإصلاح مشكلة اللمس على أن يشمل برنامج الإصلاح المجاني الوحدات التي تم إنتاجها من سبتمبر 2019 إلى مايو 2020.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد في متجر ابل لإستقبال وحدات iPhone 11 المتأثرة بمشكلة اللمس في الشاشة، كما يمكن للمستخدمين الإتصال بمزودي الخدمة المعتمدين للحصول على فرصة للإصلاح المجاني للوحدة.

كما تقدم ابل خدمة البريد الإلكتروني للحصول على ميزة الإصلاح المجاني، أيضاً أكدت ابل على ضرورة الإحتفاظ بنسخة إحتياطية لمحتوى وحدات هاتف iPhone 11 قبل إنتقال الهاتف للصيانه، كما أشارت ابل إلى ضرورة إصلاح أي كسر أو خدش في الشاشة في البداية قبل بدء عملية إصلاح اللمس في الشاشة.

يذكر أن ابل قد أشارت إلى أنه في حالة الدفع بالفعل لإصلاح مشكلة اللمس في شاشة iPhone 11، أو عن طريق برنامج AASP فيمكن للمستخدمين الإتصال بالشركة للحصول على تعويض لتكلفة الإصلاح.

المصدر

اعلان





