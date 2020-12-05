شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف عن مشاهدة الفيديوهات بدقة HD لإنقاذ الكوكب.. علماء يحذرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير جديد أن مشاهدة الفيديوهات المختلفة على الجودة القياسية يمكن أن يساعد في تقليل انبعاثات الكربون ومنع تغير المناخ، فعندما تشاهد برنامجك المفضل بجودة عالية الوضوح، فإنك تولد ما يقرب من ثمانية أضعاف كمية الكربون التي تشاهدها بجودة عادية، فيما يقترح علماء من الجمعية الملكية في المملكة المتحدة أنه من غير المحتمل أن تلاحظ الفرق عند استخدام هاتف بشاشة صغيرة.

وبحسب موقع metro البريطانى، فيشير مؤلفو التقرير أيضًا بأصابع الاتهام إلى الأنظمة الأساسية نفسها، مطالبين بتعريف قياسي افتراضي ودقة دفق محدودة، فيما يُقدر إجمالي الانبعاثات العالمية من التكنولوجيا الرقمية بما يصل إلى 5٪ - مع متطلبات الطاقة القادمة من مصادر غير محتملة، ويستهلك منشور واحد على انستجرام من نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو نفس القدر من الطاقة الذي تستهلكه عشر أسر بريطانية في السنة.

ولعل إجمالي الطاقة المطلوبة للحفاظ على Bitcoin هو نفس استهلاك سويسرا للطاقة بالكامل، وفي العالم المترابط لشبكة الإنترنت الحديثة، يمكن أن يكون للأفعال الفردية الصغيرة عواقب وخيمة، وهذا هو السبب في أن مؤلفي التقرير يقترحون إجراءات صغيرة نيابة عن المستخدمين، مثل إيقاف تشغيل الفيديو عند بث الموسيقى من YouTube.

ويمكن أن توفر مثل هذه التحركات الصغيرة ما يصل إلى 5٪ من انبعاثات التدفق - أي ما يعادل تبديل جميع خدمات يوتيوب التي تعمل على الطاقة المتجددة.

كما تشمل التضحيات الصغيرة الأخرى شراء أجهزة مستعملة، حيث يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بالهواتف لفترة أطول قليلاً قبل الترقية إلى تعويض الانبعاثات الكبيرة الناتجة عن تصنيع أجهزة جديدة، وسيؤدي تغيير هاتفك كل أربع سنوات، بدلاً من سنتين، إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن التصنيع إلى النصف.

وقال المؤلف الرئيسي للبروفيسور آندي هوبر من جامعة كامبريدج: "هناك العديد من الطرق التي تؤدي إلى انعدام [انبعاثات الكربون] الصافية، لكن التكنولوجيا الرقمية لها دور مركزي تلعبه" وأضافوا "يجب أن نبقى متيقظين للطلب الرقمي الذي يفوق خفض انبعاثات الكربون الذي يعد به هذا التحول."

وفي حين أن الوفورات ستكون كبيرة فى الكفاح العالمى ضد تغير المناخ، فإن التخفيضات الإجمالية ستكون جزءًا صغيرًا من إجمالي الانبعاثات، وقالت البروفيسور كورين لو كويري لبى بى سى نيوز: "بصراحة، تعد التكنولوجيا الرقمية جزءًا صغيرًا من انبعاثاتك مقارنة بالطيران ولو مرة واحدة في العام على سبيل المثال - لكن كل جزء من توفير ثاني أكسيد الكربون مهم".

وعلاوة على ذلك، نحاول حث الناس على تسخير قوة الرقمية للمساعدة في معالجة تغير المناخ “الطريقة التي نقوم بتدفئة منازلنا، على سبيل المثال، هي هراء، نحتل جزءًا من المنزل ولكن نقوم بتسخين كل شىء. يمكننا علاج ذلك باستخدام التكنولوجيا الرقمية. "علينا التأكد من أن الثورة الرقمية تدعم ثورة المناخ - ونحن نفشل في القيام بذلك في الوقت الحالى".