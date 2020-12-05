شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تعطيل تنبيهات Fleets من مستخدم معين على تويتر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن على الرغم من أنه لا يمكنك تعطيل تنبيهات "Fleets"، إلا أنه يمكنك إزالة التنبيهات الخاصة بمستخدمين معينين من الشريط المخصص على الصفحة الرئيسية لتطبيق تويتر.
1- افتح تطبيق تويتر على جهازك.
2- قم بالتمرير عبر شريط الـ “Fleets" في الأعلى للعثور على المستخدم أو الحساب الذي ترغب في تعطيل تنبيهاته.
3- بمجرد العثور على المستخدم الذي تريد تعطيله، اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص به لعرض الـFleets الخاصة به.
4- اضغط على السهم لأسفل في الزاوية اليمنى العليا.
5- في القائمة المنبثقة، حدد "كتم صوت المستخدم".
6- ستطلب منك النافذة المنبثقة التالية تحديد إما كتم صوت الـFleets أو كتم صوت التغريدات والـFleets، ولن يتم إخطار الحساب الذي كتمته بهذا الإجراء.
وإذا أردت الرجوع في قرارك، يمكنك تحديد "تراجع" من القائمة المنسدلة التي تظهر أعلى الشاشة للتراجع عن الإجراء إذا كنت قد ارتكبت خطأً، كما أنه لإلغاء هذا الأمر في أي وقت بعد ذلك، انتقل إلى صفحة ملف التعريف الخاصة بهم، واضغط فوق رمز مستوى الصوت الأحمر بجانب صورة ملفهم الشخصي، ثم حدد "إلغاء كتم صوت الـFleets" من الشاشة المنبثقة.
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