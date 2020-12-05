تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 6 Plus

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة أبل مؤخرا الستار عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هاتف أيفون 12 بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون 6، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 Pro الأحدث وiPhone 6 Plus كما يلى:
iPhone 12 Pro: يأتى بشاشة 6.1 بوصة.
iPhone 6 Plus : يأتى بشاشة 5.5 بوصة
دقة الشاشة:
iPhone 12 Pro: تبلغ 2532 × 1170 بيكسل.
iPhone 6 Plus : تبلغ 1920 × 1080 بيكسل.
iPhone 12 Pro: شاشة OLED.
iPhone 6 Plus : شاشة IPS LCD.
iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic
iPhone 6 Plus : معالج A8
iPhone 12 Pro: حوالى 128جيجابايت.
iPhone 6 Plus : حوالى 128جيجابايت.
iPhone 12 Pro: نظام iOS 14
iPhone 6 Plus : نظام iOS 12
iPhone 12 Pro: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.
iPhone 6 Plus : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.
الكاميرا الأمامية:
iPhone 12 Pro:بدقة 12 ميجابيكسل.
iPhone 6 Plus : بدقة 1.2 ميجابيكسل.
iPhone 12 Pro:بقوة 2815 mAh.
iPhone 6 Plus : بقوة 2915 mAh
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