تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 6 Plus

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة أبل مؤخرا الستار عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هاتف أيفون 12 بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون 6، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 Pro الأحدث وiPhone 6 Plus كما يلى: الشاشة: iPhone 12 Pro: يأتى بشاشة 6.1 بوصة. iPhone 6 Plus : يأتى بشاشة 5.5 بوصة



دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12 Pro: تبلغ 2532 × 1170 بيكسل. iPhone 6 Plus : تبلغ 1920 × 1080 بيكسل. نوع الشاشة: iPhone 12 Pro: شاشة OLED. iPhone 6 Plus : شاشة IPS LCD. المعالج: iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic iPhone 6 Plus : معالج A8 مساحة الذاكرة: iPhone 12 Pro: حوالى 128جيجابايت. iPhone 6 Plus : حوالى 128جيجابايت. نظام التشغيل: iPhone 12 Pro: نظام iOS 14 iPhone 6 Plus : نظام iOS 12 الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها. iPhone 6 Plus : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.



الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPhone 12 Pro:بدقة 12 ميجابيكسل. iPhone 6 Plus : بدقة 1.2 ميجابيكسل. البطارية iPhone 12 Pro:بقوة 2815 mAh. iPhone 6 Plus : بقوة 2915 mAh

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