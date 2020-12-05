شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا سيطلب منك يوتيوب إعادة النظر فى نشر التعليقات المسيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل على طرح ميزة جديدة تهدف إلى تقليل التعليقات البغيضة على المنصة، حيث يتم طرح الميزة لأول مرة لمستخدمي أندرويد وستدفعهم لإعادة تقييم مشاركاتهم في حالة اكتشاف الخوارزمية أنها مسيئة، وحسب لقطة الشاشة التي قدمها فريق يوتيوب، سيظهر للمعلقين نافذة منبثقة تقول "حافظ على التعليقات محترمة".





وستطلب منهم الرسالة المنبثقة أيضًا مراجعة إرشادات منتدى يوتيوب إذا لم يكونوا متأكدين مما إذا كان تعليقهم مناسبًا، وبدلاً من ذلك، إذا كانت الرسالة ستأتي أيضًا مع خيار للإبلاغ عما إذا كانت الخوارزمية الخاصة بهم قد ارتكبت خطأ في اكتشاف أنها مسيئة، ويقول موقع يوتيوب إن خوارزميته تتعلم باستمرار ويقر بأنه قد لا يكون صحيحًا دائمًا.

وجاء في تصريح يوتيوب "يتعلم نظامنا من المحتوى الذي أبلغ عنه المستخدمون بشكل متكرر، ونأمل في معرفة المزيد حول التعليقات التي يمكن اعتبارها مسيئة بينما نواصل تطويرها، ونحن نعلم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به وهذه مجرد بداية، ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتشجيع التفاعلات المحترمة على يوتيوب مع حماية الأشخاص من التعليقات التي قد تعتبر مسيئة "، كما تقول الشركة.