شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ExoMy مركبة متجولة على المريخ بقيمة 600 دولار فقط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميل المركبات الآلية التي تستكشف الكواكب إلى الظهور في جميع الأشكال والأحجام، ومع ذلك لا تلفت النظر إلى بنيتها المميزة مثل مركبة الاستكشاف الجديدة التي تم تطويرها مؤخرا، والتي تسمى ExoMy التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، ويمكنك أن تصنع مثلها بنفسك بمساعدة طابعة ثلاثية الأبعاد.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإن ExoMy هي نسخة طبق الأصل من المركبة الفضائية Rosalind Franklin التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بمقاس 42 سم (حوالي 16 بوصة)، والتي من المقرر الآن أن تشق طريقها إلى المريخ في عام 2022 بعد أن فقدت نافذة إطلاقها لعام 2020.

تقدر وكالة الفضاء الأوروبية أن معظم الناس ستمكنون من بنائها بنفسهم باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، وسيتكلفون حوالي 500 يورو (ما يقرب من 600 دولار) لشراء جميع المواد والمكونات اللازمة لصنع ExoMy.

وسيستغرق الأمر أيضًا حوالي أسبوعين لطباعة كل شيء ثلاثي الأبعاد، حيث تقول الوكالة "ركزنا على جعل التصميم ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه قدر الإمكان، إنها تستخدم كمبيوتر Raspberry Pi وأجزاء إلكترونية متوفرة على الإنترنت".

وتأمل الوكالة الأوروبية، أن يستخدم طلاب الجامعة التصميم كوسيلة للتعرف على الروبوتات ومهمة ExoMars، قائلة "يمكنك تخصيص جزء الوجه، الذي يحمل كاميرا العربة الجوالة، ويمكنك تنزيل كل ما تحتاجه لجعله يعمل، بما في ذلك إرشادات التجميع والبرامج من خلال GitHub".