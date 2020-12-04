ريزر تطلق رسميًا حاسوبها التركيبي الأول ‏Tomahawk

دبي - يزن راشد - تتحدث شركة (ريزر) Razer منذ سنوات عن إطلاق حاسوب شخصي تركيبي مع قطع قابلة للتبديل، وبعد العديد من المنتجات التصورية، والإعلانات، أعلنت الشركة عن بيع أول حاسوب شخصي مكتبي سابق الصنع.

ويعد الحاسوب الجديد Tomahawk النسخة النهائية لما عرضت الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. وهو تصميم لصندوق بسيط مع فتحتين من نوع PCIe: الأولى لبطاقات رسومات منفصلة، والأخرى للوحة Intel NUC Element التي تحتوي وحدة المعالجة المركزية (المعالج)، وذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وذاكرة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي يحتاجها أي حاسوب لكي يعمل.

وتتضمن وحدة Intel NUC Element معالجًا من نوع 45W Core i9-9980HK Coffee Lake، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت من نوع DDR4 RAM، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع NVMe SSD، بالإضافة إلى قرص تخزين آخر من نوع HDD بسعة 2 تيرابايت.

ويمكن ترقية ذاكرة (رام)، وذاكرة التخزين الداخلية، ولكن لا يمكن ترقية المعالج، ما لم تطلق إنتل لوحة NUC متوافقة يمكن تبديلها مباشرةً في حاسوب Tomahawk الجديد.

ويحتوي حاسوب Tomahawk المساحة الكافية لإضافة بطاقة رسومات منفصلة بالحجم الكامل، وهناك خيار لطلبه الحاسوب مع بطاقة الرسومات Nvidia GTX 3080 Founders Edition مثبتةً سابقًا.

ويأتي الصندوق المعدني الذي بأبعاد 210 ملم x 365 ملم x 150 ملم بحجم 10 ليترات بالإضافة إلى وحدة لتزويد الطاقة باستطاعة 750 واطًا، ويستخدم تقنية التبريد النشط.

ويحتوي Tomahawk الجديد من شركة ريزر أربعة منافذ من نوع USB-A 3.2، ومنفذي Thunderbolt 3، بالإضافة إلى دعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.0.

وتعتزم ريزر إطلاق حاسوب Tomahawk الجديد بسعر 2,400 دولار أمريكي للطراز الأساسي الذي يأتي بدون بطاقة الرسومات المنفصلة، وبسعر 3,200 دولار أمريكي مع بطاقة GTX 3080. وقد فُتح باب الطلب الأولي على الحاسوب في الولايات المتحدة.