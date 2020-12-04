مايكروسوفت تطلق أداة لمساعدة الشركات في التعامل مع البيانات

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الخميس عن أداة جديدة قائمة على السحابة ومصممة لمساعدة العملاء من الشركات على فهم أماكن انتشار البيانات خلال عملياتهم، وضمان امتثالهم للوائح خصوصية البيانات.

وبعد أن اشتُهرت مايكروسوفت بنظام التشغيل ويندوز، والتطبيقات المكتبية، مثل: أوفيس، توسعت نحو تعزيز حضورها في مجال الحوسبة السحابية، وذلك بهدف مساعدة عملاء الشركات على تخزين كميات هائلة من البيانات، ومعالجتها.

وفي العام الماضي، قدمت عملاقة البرمجيات الأمريكية أداة اسمها Azure Synapse، وتستخدمها شركات عملاقة، مثل: شركة الشحن FedEx لتحليل تدفق 16 مليون طرد يوميًا.

ولكن بالنسبة للشركات الكبيرة، أصبحت مخازن البيانات كبيرة جدًا، وموزعة عبر العديد من البلدان، مما دفع مايكروسوفت إلى إطلاق أداة جديدة اسمها Azure Purview لمساعدة الشركات على فهم ما لديها من معلومات على نحو أفضل، بالإضافة إلى معرفة مكان تلك البيانات.

وقال (جون تشيرابوراث) – نائب رئيس قسم Azure Data والذكاء الاصطناعي – لوكالة رويترز في مقابلة: إن الأداة الجديدة صُممت لمساعدة مسؤولي خصوصية البيانات، وإدارة المخاطر على ضمان امتثال شركاتهم لقواعد، مثل: اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتستخدم الأداة الجديدة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف البيانات الحساسة أو المنظمة، وهي قادرة على إخفائها تلقائيًا، وذلك عن طريق تنقيح البيانات الخاصة بالعملاء الأوروبيين من تقرير المبيعات إلى الموظفين الأمريكيين غير المصرح لهم بالوصول إليها.

وقال تشيرابوراث: “إن إنشاء رؤى من البيانات شيء، ولكن طرح أسئلة بشأن البيانات نفسها شيء آخر. مثل: هل يمكننا استخدام هذه البيانات؟ أو هل نحن مسؤولون عن الاستخدام العادل لهذه البيانات؟”. وأضاف: “قد تبدو هذه مصطلحات مقصورة على فئة معينة، لكنها ضرورية لكيفية إدارة الأعمال التجارية الحديثة. إذ يجب أن تكون قادرًا على الوثوق ببياناتك”.

وقالت مايكروسوفت يوم الخميس: إن عددًا من العملاء بدأوا باستخدام، وقال تشيرابوراث: إنه من المتوقع أن تصبح متاحة للجميع “قريبًا”.