شحنات الأجهزة القابلة للارتداء تبلغ 125 مليونًا في الربع الثالث من 2020‏

دبي - يزن راشد - أظهر أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق ‏IDC‏ أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمي شهد نموًا بنسبة 35.1 في المئة على ‏أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2020.‏

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الشحنات في السوق 125 مليون وحدة، وكان الدافع وراء الزيادة هو إطلاق منتجات ‏جديدة، والوباء العالمي. وساعدت المنتجات الجديدة من شركات، مثل: آبل، وسامسونج وغيرهما على تجديد الاهتمام بالفئات الشائعة، مثل: الساعات ‏الذكية، وسماعات الأذن.

وفي الوقت نفسه، زاد إنفاق المستهلكين على الإلكترونيات أيضًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض ‏الإنفاق على السفر، وتناول الطعام خارج المنزل، والأنشطة الترفيهية الأخرى. وكان هذا التحول في الإنفاق حافزًا آخر لسوق الأجهزة ‏القابلة للارتداء‎.

وقال (جيتش أوبراني) – مدير الأبحاث في IDC: “بدأ العديد من الدول بتخفيف القيود ‏وفتح اقتصاداتها خلال الربع الثالث، مما ساعد على تعزيز الأنشطة الخارجية، فضلًا عن الطلب على الأجهزة القابلة ‏للارتداء”.

وقال (رامون لاماس) مدير الأبحاث في قسم الأجهزة المحمولة وأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز: “لا يشير النمو المكوّن من رقمين إلى الطلب ‏القوي فحسب، بل يشير أيضًا إلى أن العديد من الأشخاص اشتروا لأول مرة جهازًا قابلًا للارتداء في كل من الأسواق الناشئة ‏والمتقدمة”.

وأضاف لاماس أن هذا النمو سيؤثر إيجابًا على سوق الأجهزة القابلة للارتداء في المستقبل، إذ إن الأشخاص الذين اشتروا هذه الأجهزة لأول مرة قد يُحدِّثون أجهزتهم في المستقبل.

وبحسب تقرير IDC، فقد قادت شركة آبل السوق بحصة قدرها 33.1 في المئة خلال الربع الثالث من 2020. وحظيت سماعات الأذن اللاسلكية (أير بودز) AirPods مع ساعات آبل Apple Watch بشعبية كبيرة بسبب الطلب الناجم عن الوباء. وبعد إطلاق ساعة Apple Watch SE، فقد أصبحت ساعة آبل تتوفر بأسعار مختلفة.

وبعد آبل، جاءت شركة شاومي في المركز الثاني بعد شحن 17 مليون وحدة؛ حيث شكّلت الأساور الذكية نحو 12.8 مليون وحدة. وأدى انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى التوسع العالمي، إلى دفع الشركة نحو الأمام مع معدل سنوي في النمو قدره 26.4 في المئة.

واحتلت شركة هواوي المرتبة الثالثة بإجمالي شحنات قدره 13.7 مليون وحدة، وذلك حتى مع العقوبات الأمريكية. وتواصل سامسونج إستراتيجيتها الرامية إلى التوسع في سوق سماعات الأذن بعلامات تجارية متعددة، وقد جاءت الشركة في المرتبة الرابعة، وبلغت شحناتها من السماعات نحو 8.4 ملايين وحدة خلال الربع، بالإضافة إلى 2.6 مليون ساعة ذكية.