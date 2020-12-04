شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجبار أبل على تضمين شاحن مع أجهزة آيفون الجديدة فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل ستكون مجبرة على تضمين شاحن مع أجهزة آيفون الجديدة فى ساو باولو بالبرازيل بحسب موقع أبل Insider، حيث أجبرت وكالة حماية المستهلك الحكومية Procon-SP أبل على تجميع شواحن الهاتف مع طرز آيفون 12 إذا طلب العملاء ذلك، وفقًا للتقرير.

ويبدو أن ساو باولو هى المكان الوحيد فى العالم حيث ستضم أبل الشاحن مع شراء آيفون 12، وذكرت Procon-SP، فى بيان صحفى، أن أداة الشحن هى "جزء أساسى" من استخدام جهاز آيفون أو أي منتج آخر يتطلب استخدام، وأضافت أنه من خلال عدم تزويد الشاحن بأجهزة آيفون الجديدة، فإن أبل تنتهك قانون حماية المستهلك البرازيلي.

ووفقًا للتقرير لم تكن وكالة Procon-SP راضية عن السبب الذي ذكرته شركة أبل لعدم إعطاء الشاحن مع أجهزة آيفون الجديدة، حيث كان السبب، نظرًا لأن معظم مستهلكي أبل يمتلكون بالفعل أجهزة شحن آيفون، فإن عدم إعطاء شواحن إضافية لهم سيساعد في تقليل انبعاثات الكربون، لا يبدو أنه كان جيدًا مع الوكالة.

ولقد استنتجت أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي لم يوضح في تسويقه سبب توقفه عن تجميع محول الطاقة مع أجهزة آيفون الجديدة، كما تم تطوير حالة مماثلة في فرنسا حيث تم تصنيع أبل لتضمين EarPods مع طرز أيفون، وقد أعلنت الشركة في أكتوبر أنها لن تجمع سماعات EarPods ومحولات الطاقة مع أجهزة أيفون الخاصة بها، قائلة إن القرار سيساعد البيئة عن طريق تقليل انبعاثات الكربون.