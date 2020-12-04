شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المسبار الصينى "Chang'e-5" فى طريقه إلى الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق المسبار الصيني "Chang'e-5" من القمر وهو يحمل كبسولة تحتوي على عينات من تربته ووصل إلى مدار قريب حول الأرض، ومن المقرر هبوطه في منتصف الشهر الجاري، بحسب روسيا اليوم.

وقد استمرت عملية جمع العينات باستخدام ذراع بمغرفة ومثقاب للحفر طوله متران مدة 19 ساعة، وقد أخذت العينات من السطح ومن أعماق مختلفة. وبعد انتهاء العملية أغلقت الكبسولة بإحكام ووضعت في وحدة الإقلاع، التي من المقرر أن تلتحم بالمسبار يوم 6 ديسمبر، حيث ستنقل إلى متنه الكبسولة، ومن ثم تنفصل ثانية، ليتوجه المسبار بعد ذلك نحو الأرض، التي من المقرر أن يصلها في منتصف ديسمبر الجاري.

وتجدر الإشارة، إلى أن وحدة الهبوط والذراع والكاميرا والأجهزة العلمية، بقيت على سطح القمر بعلم الصين، حيث يمكن لهذه الوحدة إرسال المعلومات إلى الأرض خلال عدة أيام شتوية، بعدها يحل الليل القمري الشديد البرودة، الذي لن تتحمله الأجهزة الإلكترونية وتفقد قدرتها على العمل.

وبنجاح هذه العملية تصبح الصين ثالث دولة تنقل عينات من تربة القمر إلى الأرض بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.