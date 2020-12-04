شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 رواد ينضمون إلى فريق الفضاء الروسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم إلى فريق رواد الفضاء الروسى 7 من أصل 8 رواد فضاء روس تم ترشيحهم سابقا، وذلك بعد أن تلقوا دورة التدريب فى مركز "جاجارين" لتدريب رواد الفضاء (مدينة النجوم)، حيث جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأفاد البيان بانعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التي اختبرت رواد الفضاء الـ7 بوريسوف، غوربونوف، غريبينكين، زوبريتسكي، ميكايف، بيسكوف، بلاتونوف ومنحتهم شهادة التخرج في مركز "غاغارين".

فيما وزع بطل روسيا ورائد الفضاء الروسي، يوري مالينتشينكو، الشهادات على رواد الفضاء الجدد، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" أعلنت عام 2017 عن تجنيد الدفعة الـ17 لرواد الفضاء الروس، وكان الترشيح مفتوحا، حيث قبلت اللجنة طلبات من المواطنين الروس المرشحين الذين لم يتجاوز عمرهم 35 عاما.

وكانت روسيا قد فتحت باب التسجيل على الدفعة رقم 17 للمرشحين للانضمام لصفوف رواد الفضاء في البلاد عام 2017، ومن في أغسطس 2018 تم اختيار 10 مرشحين فقط من أصل 420 كانوا قد تقدموا بطلبات التسجيل، وتم اختيار المرشحين من بين المواطنين الروس من حملة الشهادات العليا، كشهادات الهندسة أو العلوم الطبية والفيزيائية أو غيرها، والذين لم تتجاوزأعمارهم الـ 35 حينها، وأخضعوا بعدها لعدة اختبارات نفسية وجسدية لتقييم قدرتهم على تنفيذ المهمات الفضائية مستقبلا.