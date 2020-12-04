شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق شاحن MagSafe Duo اللاسلكى لهواتف iPhone 12 يوم 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يصل شاحن أبل الجديد MagSafe Duo أحدث منتجات الشركة إلى الأسواق في وقت قريبا، فوفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، كشف متجر شهير في سويسرا يُدعى Digitec Galaxus، أن شاحن MagSafe Duo متوفر الآن للطلبات المسبقة وسيبدأ الشحن بدءًا من 21 ديسمبر.

ونظرًا لأن المتجر هو موزع معتمد من أبل، فيمكن اعتبار التاريخ مؤشراً على توافر هذا الشاحن الجديد في الأسواق الأخرى قريبًا، ورسميًا، لم تقل أبل أي شيء عن إطلاق شاحن MagSafe Duo باستثناء "قريبًا"، وحتى في متجر أبل الهندي الرسمي عبر الإنترنت، يتم إدراج الشاحن ولكن التسليم "غير متاح حاليًا".

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، يعد MagSafe Duo Charger مفيدًا لأولئك الذين يرغبون في شحن أيفون وساعة أبل وعلبة الشحن اللاسلكي لأجهزة AirPods وغيرها من الأجهزة المعتمدة من Qi في وقت واحد، ويمكن أن يوفر شاحن MagSafe Duo أقصى خرج يبلغ 11 وات حتى مع محول USB-C بقوة 20 وات من أبل.

لكن لاحظ أنه سيتعين عليك شراء محول USB-C بقوة 20 واط بشكل منفصل، إذا كنت تستخدم أي محول آخر، فيمكن أن يكون الشحن بطيئًا مثل 6 واط.