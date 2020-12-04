شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة أمازون الجديدة Sidewalk توفر شبكة الواى فاى المنزلى لأجهزتك البعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتكمن الفكرة وراء Amazon Sidewalk في أنه يستخدم الطيف 900 ميجاهرتز بالإضافة إلى اتصالات جهاز Sidewalk Bridge لتوسيع مدى وصول شبكات واى فاى حتى تظل الأجهزة الخارجية متصلة بالإنترنت حتى لو كانت بعيدة عن المنزل.

تستشهد أمازون بأمثلة مثل أجهزة استشعار المياه للحفاظ على رطوبة حديقتك أو جهاز صندوق البريد الذي سيعلمك أن لديك بريدًا.

قدمت أمازون أيضًا جهازًا يسمى Ring Fetch، وهو أداة تعقب الكلاب التي ستعمل مع Sidewalk لإعلامك بما إذا كان الجرو الخاص بك قد تجول خارج الحدود.

وستكون أدوات تعقب متوافقة أيضًا مع Sidewalk، لذلك من السهل العثور على المفاتيح المفقودة إذا أسقطتها في الممر.

وعندما يشارك المزيد من الجيران في Sidewalk، تصبح هذه الشبكة أقوى، حيث تقول أمازون: "تشترك أجهزة Bridge هذه في جزء صغير من عرض النطاق الترددي للإنترنت الخاص بك والذي يتم تجميعه معًا لتوفير هذه الخدمات لك ولجيرانك."

حاولت الشركة معالجة مخاوف الخصوصية بالقول، إن جميع البيانات بها طبقات متعددة من التشفير وأن الجيران الذين يجمعون النطاق الترددي معًا لا يمكنهم عرض البيانات من أجهزة بعضهم البعض.

وفى حالة لم يختار المستخدم الشبكة، فيمكنه لتعطيل هذه الميزة، أن يكون لديك أحدث تطبيق Alexa، ومن هناك، يمكن الانتقال إلى الإعدادات وإعدادات الحساب ثم تحديد Amazon Sidewalk، ثم يمكن ببساطة تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها.