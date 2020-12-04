شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Salesforce تعلن خططها للاستحواذ على Slack مقابل 27.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة Salesforce للاستحواذ على تطبيق Slack للمراسلة فى مكان العمل مقابل 27.7 مليار دولار، مما يمثل أكبر عملية استحواذ فى تاريخ الشركة القائمة على السحابة ومقرها سان فرانسيسكو، وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو Slack (WORK) على 26.79 دولارًا نقدًا و 0.0776 سهمًا من أسهم Salesforce لكل سهم Slack، وأعلنت شركة Salesforce (CRM) عن الصفقة بالتزامن مع إعلان أرباحها للربع الثالث من السنة المالية 2021.

وستسمح هذه الخطوة لشركة Salesforce (CRM)، التى تبيع برامج إدارة علاقات العملاء وتطبيقات المؤسسات الأخرى، بتعزيز عروض أعمالها.

سجلت شركة Salesforce إيرادات الربع الثالث البالغة 5.42 مليار دولار، بزيادة 20٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وأرباح السهم المخففة 1.15 دولار، وفاقت النتائج توقعات المحللين، لكن نمو الإيرادات تباطأ مقارنة بالربعين السابقين فى هذه السنة المالية.

ورفعت الشركة توقعات إيراداتها للعام المالى 2021 بالكامل إلى ما يقرب من 21.10 مليار دولار إلى 21.11 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالى 23٪، كما قدمت توقعات الإيرادات للعام 2022 بالكامل بحوالى 25.45 مليار دولار إلى 25.55 مليار دولار، والتى تشمل حوالى 600 مليون دولار تتعلق بالاستحواذ على Slack.

أعلنت الشركة أيضًا عن تقاعد الرئيس المالى والرئيس مارك هوكينز، الذى سيترك منصبه فى 31 يناير وينتقل إلى منصب استشارى بصفته المدير المالى الفخرى لشركة Salesforce حتى أكتوبر 2021، وستحل محله آمى ويفر، التى تشغل حاليًا منصب رئيس Salesforce وكبير المسؤولين القانونيين.