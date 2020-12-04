شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور محركًا نفاثًا قادرًا على الطيران بسرعة 16 ضعف سرعة الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير عن اختبار محرك نفاث تفوق سرعته سرعة الصوت بالصين، يمكن أن ينتقل بسرعة 16 ضعف سرعة الصوت بنجاح في نفق هوائي صيني، ويُطلق على النموذج الأولي اسم محرك Soramjet، وإذا تم توسيع نطاقه وتركيبه في الطائرات التجارية، فقد يسمح بالسفر إلى أي جزء من العالم في أقل من ساعتين.

ويقول باحثون من بكين قادوا المشروع إن المحرك يمكن استخدامه لتشغيل الطائرات التي تقلع من مدرج تقليدي وتطير في مدار وتهبط في مطار بعد دخولها الغلاف الجوي للكوكب مرة أخرى.

إذا تم إتقان هذه المحركات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، فيمكن استخدامها أيضًا كأسلحة عسكرية مدمرة، كما تم إجراء الاختبارات في نفق الصدمة JF-12 في بكين بسرعة تصل إلى Mach 9، أي تسعة أضعاف سرعة الصوت، وسرعة الصوت 767 ميلا في الساعة.

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أن التجربة كانت ناجحة وكان المحرك يعمل بثبات، وكشف الباحثون عن التكنولوجيا الثورية في ورقة علمية تمت مراجعتها من قبل، وأصبح النجاح في Mach 9 ممكنًا من خلال اتباع نهج مختلف للشكل الآخر المعروف من المحركات النفاثة الأسرع من الصوت، والمعروف باسم scramjets.

تختلف هذه المحركات عن المحركات التوربينية التقليدية التي تظهر على الطائرات الحالية ولا تحتوي على أجزاء متحركة، ومع ذلك، فإن هذه المحركات، التي لا تزال في مرحلة الاختبار الخاصة بها ولم يكن لها بعد أي آثار في العالم الحقيقي، ولديها عيب كبير يمنعها من تجاوز Mach.

وتم التعامل مع المشكلة ووضع أهداف أعلى ولكن لم يكن نفق الرياح قادرًا على تكرار ظروف أبعد من ذلك، ولا يوجد مختبر على الأرض حتى الآن قادر على اختبار الفرضية القائلة بأنه يمكن أن يعمل في Mach 16.